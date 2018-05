La Ciutat Esportiva Tarragona i el Catllar aposta pel Pitch&Putt

Tarragona compta amb 525 llicències d'aquesta modalitat esportiva

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:19

La construcció d’un camp de Pitch&Putt a la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar ajudarà a fer créixer aquest esport al Camp de Tarragona. En una visita recent per conèixer el projecte i veure les obres, el president de la Federació Catalana de Pitch&Putt, Jordi Torrent, ha explicat que «el projecte és interessant i ambiciós, i un camp d’aquestes característiques ajudarà a fomentar molt més el nostre esport i augmentar el número de llicències actuals a Tarragona, que són de 525».El nou camp de Pitch&Putt estarà enllestit entre els mesos d’octubre i novembre. Constarà de 18 forats i la seva configuració permetrà que els jugadors i jugadores puguin dur a terme el circuit que començarà i acabarà a la casa club. A més, des de la la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar hi ha la voluntat per crear escola entre els més petits per fomentar la pràctica del Pitch&Putt i també del golf. Actualment els jugadors disposen de 9 forats de Pitch&Putt rústic per gaudir d’aquest esport per 5 euros.La trobada amb la Federació Catalana de Pitch&Putt ha comptat amb la presència de Joan Monzó, director general de la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar, d’Agustí Mallol, assessor del projecte; de Florenci Magriñà, secretari de la Federació Catalana de Pitch&Putt i de David Solé, el gran jugador tarragoní de l’especialitat, campió del món l’any 2006 i sotscampió d’Europa el 2007.