El CF Reus millora els seus registres en una segona volta menys estable

Actualitzada 01/05/2018 a les 20:29

La segona volta està confirmant la millora d’un CF Reus al qual li va costar trobar la regularitat. En la primera part de curs el gran nombre d’empats deixava bones sensacions que no s’acabaven traduint en una bona posició a la taula, i la primera meitat de campionat va acabar amb l’equip en una zona massa perillosa.Al mes de gener, amb 21 partits disputats, els homes dirigits per Aritz López Garai sumaven 26 punts en 5 victòries, 11 empats i 5 derrotes. Les igualades eren superiors a la suma de victòries i derrotes. Ara, aquesta tendència s’ha revertit i, en 37 jornades, els del Baix Camp acumulen 11 victòries, 15 empats i 11 derrotes.La segona volta no és tan regular pel que fa a resultats, ja que es guanya o perd més del que s’empata. Amb tot, la mitjana és favorable. En les 16 dates de la segona volta els roig-i-negres han sumat el mateix nombre de victòries i derrotes, sis, per quatre empats. Això vol dir que guanyen o perden gairebé la meitat dels enfrontaments, mentre que sumen un empat cada quatre jornades. En la primera meitat de campionat, la mitjana era d’un empat cada dos partits per gairebé una victòria o derrota cada quatre enfrontaments.Aquest canvi en la dinàmica s’ha traduït en punts. En els primers 21 enfrontaments, el CF Reus sumava 1,23 unitats per partit, mentre que en els 16 de la segona volta la mitjana és d’1,4 per partit. Així, en 16 jornades s’han sumat 22 punts, gairebé la meitat dels que han estat en joc.En defensa i en atac també es pot observar una millora. Els roig-i-negres presenten una mitjana de 0,8 gols a favor i 0,75 en contra per partit en 16 enfrontaments. El balanç, en la primera volta, era de 0,6 dianes a favor per 1,09 en contra cada enfrontament. Dit d’una altra manera; si en els primers 21 partits de competició el CF Reus va sumar 14 gols i en va encaixar 23, en 16 partits d’aquesta segona volta n’ha anotat 14 i n’ha rebut 12.Aquest dissabte (18:00 hores) els de la capital del Baix Camp visiten el Mini Estadi conscients que una victòria els situaria, virtualment, amb els dos peus a segona. Una victòria contra el Barça B, combinada amb una derrota del Córdoba, situaria els de Garai amb 12 punts de distància amb els andalusos, el primer equip que baixaria. Amb tot, les matemàtiques encara no garantirien la permanència dels roig-i-negres.