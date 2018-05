Dejan Lekic amplia el seu compromís amb el CF Reus

El serbi renovarà per un mínim d'una temporada

Actualitzada 02/05/2018 a les 18:11

El davanter del CF Reus Dejan Lekic ampliarà la seva relació contractual amb el club de la capital del Baix Camp. El serbi, que acabava contracte aquest mes de juny, renovarà amb els roig-i-negres una temporada més amb una altra d'opcional. Així, signarà fins el juny del 2019 amb la possibilitat de fer-ho, més tard, fins el 2020.Dejan Lekic s'ha convertit, aquest curs, en el màxim realitzador del CF Reus. El punta ha anotat 8 gols en els 25 partits que ha disputat defensant la samarreta roig-i-negre. Curiosament, totes les dianes les ha aconseguit anotar jugant a l'Estadi Municipal. Alguns dels seus gols han estat de màxima importància per a l'equip, exemplificat en el que va marcar divendres passat contra el Zaragoza i que va permetre als del Baix Camp sumar un punt vital per a la permanència.El CF Reus va incorporar Dejan Lekic en el tram final del mercat d'estiu, amb la temporada ja començada, signant un contracte d'un sol any. El serbi, de 32 anys, acumula molta experiència a la Segona Divisió gràcies a les temporades disputades amb equips com l'Sporting de Gijón, el Girona o el Mallorca, l'última samarreta que va defensar abans d'arribar a Reus. Lekic també va disputar, a les files de l'Osasuna, la Primera Divisió espanyola.