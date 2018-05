Arzo: «No podem donar aquesta imatge si volem salvar-nos»

El central del Nàstic creu que «el millor escenari per demanar perdó seria amb una victòria contra la nostra gent» aquest diumenge

Actualitzada 02/05/2018 a les 11:53

El primer jugador a passar per la sala de premsa aquesta setmana, una de les més dures de la història recent del Nàstic, ha estat César Arzo. El central ha donat la cara i, sense pèls a la llengua, ha admès que l'equip va estar molt malament a Lorca, en la derrota dels de Nano Rivas (1-0).El central ha argumentat que «hem tingut molt de temps per poder reflexionar i ser conscients que no podem donar aquesta imatge si volem salvar-nos» i, sobre el duel i el mal joc de l'equip ha apuntat que «no sé quina paraula pot descriure què va passar. No vam competir com ho estàvem fent en els darrers partits i, bàsicament, crec que és això. Vam veure un altre Nàstic diferent a l'habitual. No vam ser nosaltres mateixos».Aquest futbolista compta amb una dilatada experiència en el futbol professional. Per aquest motiu, sap de primera mà que no serveix plorar ni lamentar-se ara mateix. «No hi ha temps per a lamentacions. Simplement hem d'estar preparats per al pròxim partit, que serà molt complicat, molt difícil. El millor és que juguem davant de la nostra gent», ha detallat.Ha reconegut que «tots som conscients que no vam estar bé. Va ser un cúmul de moltíssimes coses i crec que el millor escenari seria una victòria davant de la nostra gent per a demanar perdó». A més, creu que també es pot aprendre de la dolorosa derrota del cap de setmana, ja que «el partit de Lorca l'hem d'utilitzar com a punt d'inflexió. Sabem que els rivals que estan a baix també et poden guanyar, ja que tothom vol guanyar. Ha de servir per reflexionar i veure que hem de competir molt millor i per veure que no pel fet de sortir al camp hem de guanyar un partit. Tots els partits són difícils. De fet, a casa vam estar quatre mesos sense guanyar, no és fàcil».Arzo entén perfectament que els aficionats estiguin molt enfadats no tan sols pel resultat, sinó per la imatge que va donar un equip que, en cap moment, va tenir opcions de guanyar. «Per suposat que tot el món pot estar enfadat. Era un escenari perfecte per a poder sumar i per a estar més a prop de la permanència. Però estem a dimecres, i ara és moment de fer una bona autocrítica, tant individual com general. Per davant tenim partits molt importants. No podem sortir a un camp i permetre que el rival competeixi millor que nosaltres», ha manifestat el central.Ell no creu que l'equip tingués un problema de mala actitud al camp, seguint el discurs del seu entrenador, Nano Rivas, que també ho va negar en acabar el partit de Lorca. En aquest sentit, ha detallat que «no crec que sigui actitud, ja que tot l'equip està molt involucrat, molt concentrat a competir. Perds una pilota al centre del camp, et xuten, agafen el rebot i marquen. Després, juguen més directe i perden temps, i et quedes amb cara de beneit».