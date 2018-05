L'infantil de la Floresta es jugarà l'ascens a Divisió d'Honor amb el SPiSP

La victòria contra el Barça (1-0) enganxa a la Floresta a la Lliga

Actualitzada 01/05/2018 a les 08:51

La Floresta ho torna a fer

A Tarragona, no tot és Nàstic o Reus. També hi ha d'altres clubs que estan fent les coses molt bé i que estan lluitant per arribar a les màximes categories.Un dels casos és la gran lluita que s'està produint en el grup 1 de la categoria Preferent Infantil, on l'Escola de Sant Pere i Sant Pau i el CD La Floresta estan lluitant per una plaça que els donaria l'ascens a la màxima categoria, la Divisió d'Honor.El SPiSP és el líder, amb 59 punts i 25 partits disputats, mentre que La Floresta és tercer, amb 54 punts i 24 duels disputats, o sigui, un partit menys. El segon classificat és el Barça B, però no pot pujar perquè el primer equip blaugrana juga a Divisió d'Honor.La Floresta havia de realitzar una nova gesta per enganxar-se al campionat, i ho va tornar a fer. Aquest cap de setmana, va derrotar al totpoderós Barça (1-0) i esperarà ara una punxada del Sant Pere i Sant Pau per poder avançar-lo a la classificació i aconseguir el somiat ascens. El SPiSP va punxar al camp del Lleida Esportiu (1-1), i aquesta circumstància ha donat encara més emoció a la Lliga.Cal recordar que només un equip pot pujar de Preferent, amb què els dos equips tarragonins s'ho jugaran tot a una carta.