Els blaugrana han derrotat al MoraBanc Andorra 89-70

Actualitzada 01/05/2018 a les 15:58

El Barcelona Lassa ha sumat aquest dimarts el seu vint-i-primer títol de la Lliga Catalana en imposar-se al MoraBanc Andorra, per 89-70, a la final disputada al Pavelló Olímpic de Reus i que el conjunt blaugrana va dominar de principi a fi.És el novè títol consecutiu dels blaugranes en la competició. Els andorrans, en canvi, han perdut avui la tercera final que han disputat contrael Barça.El domini de l'equip de Svetislav Pesic en la pintura (25 cistelles de 46 intents davant 1 de 32 dels andorrans) i en el rebot, amb 38 captures davant les 25 del seu rival han estat factors determinants del xoc.Els homes de Pesic han sortit molt centrats i després d'un 2-3 inicial del MoraBanc, Adam Hanga, Moerman i Tomic portaven a un parcial de 9-0 que ja obria bretxa al marcador (11-3, min.4).Amb Albicy descentrat, el ritme el marcaven els blaugranes, i els triples de Thomass Heurtel (2) i Juan Carlos Navarro, tancaven el quart amb un contundent 27-13.Els de Pesic sumaven 5 de 6 triples per 2 de 7 els de Joan Peñarroya, però la diferència havia estat encara més clara en el rebots: 12 captures per només 3 dels del Principat.Víctor Claver i Juan Carlos Navarro ampliaven l'avantatge a més de 20 punts per al Barcelona (36-13, min.13), però l'Andorra no ha abaixat els braços i amb triples de David Wlaker i John Shurna i accions de Colton Iverson i Moussa Diagné frenaven la ratxa blaugrana (41-25, min.16).Pesic seguia fent rotar efectius i un triple de Moerman i cistella seguida d'Edwin Jackson deixaven el marcador en 46-25 (min.17). Aquí sorgien Shurna (11 punts en aquest quart) i Diagné per reduir de nou distàncies, després d'un temps de Pesic, i establir el 50-35 al descans.Després de la represa, un Tomic imparable en la pintura, superava Oliver Stevic sumava deu punts consecutius i el marcador s'ampliava per als barcelonistes (62-40, min.24) encara que Jaime Fernández i Jelinek obligaven a Pesic a parar el partit (63-48, min.27).Un triple de David Jelinek reduïa de nou les distàncies a 12 punts (65-53), però Pau Ribas tancava el quart en un contraatac. (67-53).Triples de Moerman i Navarro, al costat de cistelles de Koponen i Oriola obrien de nou la bretxa i donaven el primer màxim avantatge als blaugranes (82-56, min.35).Peñarroya demanava temps per ordenar la seva defensa, a la qual ha col·locat en zona, i manar més fluïdesa en atac a un gris Albicy i els andorrans van poder retallar diferències, encara que un triple de Phil Pressey, gairebé des de mitja pista, va sentenciar el xoc (89-70).