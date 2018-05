El Barça es corona al Pavelló Olímpic

Els blaugrana superen l’Andorra (89-70) en la final de la Lliga Catalana viscuda enmig d’un gran ambient a Reus

Els blaugrana, molt superiors

Festa al Pavelló

El Pavelló Olímpic de Reus es va convertir en la capital catalana del bàsquet, una festa que van gaudir prop de 3.500 aficionats i que va comptar amb el FC Barcelona Lassa i el Morabanc Andorra com a estrelles protagonistes. Els dos equips d’ACB es van disputar la Lliga Catalana, un trofeu que s’havia de decidir el mes de setembre però que es va haver d’ajornar a causa de les competicions internacionals.Gairebé vuit mesos després el bàsquet català va coronar el seu campió. Per novena temporada consecutiva, el Barça es va fer amb el trofeu, el que suma 21 en les vitrines blaugranes d’un total de 38 edicions de la Lliga Catalana. Els homes entrenats per Svetislav Pesic es van imposar de manera clara, sense donar opcions a un Morabanc Andorra que a l’acabar el primer quart ja tenia el Barça 14 punts per sobre.El conjunt barceloní va obrir la festa en la primera jugada. Un alley-oop culminat per Adam Hanga obria el marcador, mentre que al cèrcol contrari Albicy anotava un triple que aixecava crits i aplaudiments a un públic entregat durant tota la final. Va ser l’única vegada que els andorrans van estar per davant en el marcador. Heurtel i Hanga van repetir l’alley-oop per obrir un parcial blaugrana que posava certa distància en l’electrònic.El Barça es va fer fort a sota el cèrcol, tant en defensa com en atac. Els de Pesic van acabar la final amb un clar domini del rebot, sumant-ne 38 per 25 d’Andorra. Tomic, que va acabar la final com a jugador més valuós, va ajudar a ampliar la superioritat blaugrana des de la pintura, mentre que els andorrans buscaven, sense premi, escurçar la distància des del tir exterior. El primer quart deixava un marcador de 27-13 per als barcelonins.El Morabanc Andorra va intentar entrar en el partit però es va topar amb un Barça molt endollat que gairebé no concedia res. A l’equador del segon quart, els blaugrana ja guanyaven per 40-20. De fet, la diferència en l’electrònic sempre va rondar la vintena de punts. El Barça es va estirar fins a aconseguir una màxima de 26 punts, que l’Andorra només va poder rebaixar fins els 14 en el tram final del tercer quart. Tot i anar per sota en el marcador, Diagne es va voler sumar a l’espectacle amb un alley-oop que gairebé tancava la primera meitat. Al descans, els blaugrana ja guanyaven per 50-35.El segon temps no va tenir massa història. Els andorrans van millorar en defensa i van afinar la punteria, aprofitant que Pesic va donar entrada a homes amb menys minuts durant el curs. La distància a l’electrònic es va reduir fins els 14 punts, amb el Barça liderant per 67-53. En l’inici de l’últim quart, un triple de Navarro i una gran cistella de Koponen tornaven a ampliar la distància i aixecaven el públic dels seus seients.Els prop de 3.500 aficionats que van omplir el Pavelló Olímpic reusenc van gaudir d’un gran migdia de bàsquet. Amb el partit ja sentenciat, amb el Barça dominant per més de vint punts, van continuar animant, tant al Barça com a l’Andorra, i celebrant totes les jugades amb crits d’admiració i aplaudiments. Jackson va fer aixecar els aficionats amb un tap i una esmaixada, mentre que Phil Pressey va tancar la final amb un triple gairebé sobre la botzina.Diversos equips de bàsquet reusenc van ajudar a donar color a les graderies del Pavelló Olímpic. La participació dels nois i noies es va traslladar a la pista als temps morts, amb concursos d’anotació que van mantenir el gran ambient.FICHA TÉCNICAFC Barcelona Lassa. Heurtel (8), Koponen (7), Hanga (13), Moerman (9), Tomic (13) -cinc inicial-, Ribas (4), Pressey (3), Jackson (10), Navarro (15), Vezenkov, Oriola (5) i Claver (2).Morabanc Andorra. ÀAlbicy (5), Jankovic (4), Shurna (19), Jelinek (11), Diagne (9) -cinc inicial-, Fernández (9), Iverson (6), Blazic, Stevic, Walker (3), Colom (4) i Sané.Àrbitres. J. A. Martín Bertran, O. Perea i J. Aliaga.Incidències. Final de la Lliga Catalana disputada al Pavelló Olímpic de Reus.