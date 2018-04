Nano Rivas insisteix que «s'ha d'estar units»

El tècnic del Nàstic afirma sentir «molt» la derrota a Lorca pels que van viatjar i pels que eren a Tarragona i ho fa mitjançant un tuit

Sentimos mucho la derrota d hoy.Por toda la gente q se ha desplazado a Lorca y x los q lo han sufrido desde Tarragona. Éramos conscientes de lo q nos jugábamos y las cosas no salieron.Q nadie dude q nos dejaremos la vida x el objetivo.Y eso pasa por ganar en casa y estar unidos — Nano Rivas (@NanoRivas7) 29 d’abril de 2018

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Nano Rivas, va expressar els seus sentiments a Twitter aquesta matinada, després de la seva derrota a Lorca (1-0) en un partit nefast dels tarragonins.El de Ciudad Real, que es va negar a demanar perdó a l'afició després de la roda de premsa tal com va sol·licitar el president, Josep Maria Andreu, va esmentar al propi aficionat en el missatge que va realitzar a la xarxa social Twitter.Concretament, Nano va dir que «sentim molt la derrota d'avui, pels que s'han desplaçat a Lorca i pels que ho han viscut des de Tarragona».Va insistir en el fet que «ningú dubti que ens deixarem la pell per aconseguir l'objectiu», i això passa per «estar units». No és ben bé el que va demanar el president però, almenys, l'afició ja té un missatge per part de Nano.