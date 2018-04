Les segones meitats ajuden a decantar la balança roig-i-negra

El CF Reus és el sisè de la categoria amb un percentatge més elevat de dianes aconseguides en la represa

Actualitzada 29/04/2018 a les 21:14

Partits decidits en 11 ocasions

La falta de definició

El CF Reus s’està convertint en un equip letal a la segona meitat. Divendres, contra el Zaragoza, i els dos anteriors caps de setmana contra el Cádiz i l’Albacete en són la mostra més recent. Així, els de la capital del Baix Camp encadenen tres partits consecutius decidint els punts sumats després del descans.Aquesta segona volta està posant de manifest la predilecció dels roig-i-negres pels segons quaranta-cinc minuts. Acusant la manca de definició de cara a porteria rival, la bona defensa és clau per no encaixar i, en la majoria dels enfrontaments, una diana a la segona part acaba decidint el partit. Aquesta dinàmica converteix el CF Reus en el sisè conjunt que més gols aconsegueix entre els minuts 45 i 90.De les 28 dianes a favor dels de Garai fins ara, 18 s’han assolit a la segona meitat, el que suposa un 64%. El Sevilla Atlético, amb un 79% de gols sumats en la represa (19 de 24), és qui més en suma al segon temps. L’Alcorcón és l’únic equip de Segona que aconsegueix més gols en els primers quaranta-cinc minuts (16 en el primer temps i 13 en el segon); mentre que el Nàstic és l’únic que suma les mateixes dianes abans i després del descans.Pel que fa als gols concedits, el CF Reus n’ha encaixat 14 a la segona meitat. Aquesta xifra suposa el 40% dels 35 rebuts al llarg de la campanya. La majoria d’aquestes dianes no han suposat un canvi substancial en el destí del matx, ja que han arribat amb aquest pràcticament decidit. En són exemples les derrotes al camp de l’Oviedo (3-0) i del Córdoba (5-0).De fet, en tan sols un partit un gol encaixat a la segona meitat ha canviat el signe del descans. Dit d’una altra manera, el CF Reus només ha deixat escapar dos punts a la segona meitat. En el derbi de la primera volta, el Nàstic va aconseguir l’empat gràcies al gol de Maikel Mesa a la represa. Els de Garai havien marxat al descans amb l’avantatge del gol a favor aconseguit per Gus Ledes.El conjunt de la capital del Baix Camp ha decidit un total d’11 partits al segon temps. Després d’arribar al descans amb empat o derrota, les dianes després de la represa han suposat sumar 23 punts dels 48 que acumula actualment, el que suposa gairebé un 48%.Així, els homes dirigits per Aritz López Garai acumulen 6 victòries i 5 empats gràcies a les seves actuacions en els segons quaranta-cinc minuts.Amb tot, el CF Reus també ha vist com el temps després del descans era insuficient per capgirar el marcador amb el qual s’havia arribat al descans. En cinc partits, els roig-i-negres han caigut derrotats pel mateix resultat que brillava a l’electrònic després de la primera meitat.En els duels contra el Rayo i el Cádiz a la primera volta, i contra el Lugo, la Cultural i el Valladolid en la segona, els reusencs van trobar a faltar un gol a la segona part. Especialment dolorosos són els casos contra Valladolid, Cultural i Cádiz, que es van acabar decidint per 1-0. En cap d’aquests casos, però, el resultat es va donar per falta d’intents, ja que el CF Reus va acumular diverses ocasions que va ser incapaç de transformar.Divendres, contra el Zaragoza, el guió es va repetir al que s’ha vist en pràcticament gran part de la temporada a l’Estadi. Els aragonesos, amb poques ocasions, van marxar al descans per davant en el marcador quan el CF Reus havia dominat les ocasions. Yoda, Fran, Juan Domínguez o Lekic van tenir el gol a tocar de les seves botes, tot i que no va arribar. En el segon temps, només el serbi va trobar el premi de la xarxa. Per sensacions i per ocasions, el duel va tenir un clar color de victòria reusenca.