El sorteig dels creuaments dels equips dels Jocs es farà el dia 9

Serà en un acte que tindrà lloc al Palau Firal, un dia després que es confirmin les inscripcions

Actualitzada 29/04/2018 a les 20:32

El Palau Firal de Tarragona serà l’escenari, el pròxim dimecres dia 9 de maig, del sorteig dels creuaments de les diferents modalitats esportives dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. O sigui, que serà el dia en què, totes les seleccions participants, coneixeran contra qui hauran de competir almenys en les fases inicials.Aquesta és la data fixada per a la celebració d’un dels dies més importants de la història pre-Jocs Mediterranis. Tant personalitats lligades a la celebració dels Jocs com membres del Comitè Olímpic Internacional estaran durant uns dies a Tarragona per acabar de lligar tot el vessant esportiu dels Jocs.El pròxim 8 de maig, un dia abans, és la data escollida perquè es confirmin totes les inscripcions de tots els esportistes que prendran part a la cita. Quan els atletes tinguin el vistiplau, entraran en el sorteig del dia següent. Seran dos dies frenètics a Tarragona.Cal recordar que el dia que es posaran a la venda les entrades per a assistir a les diverses competicions dels Jocs Mediterranis serà el 17 de maig. Gairebé totes es podran adquirir mitjançant Ticketmaster, encara que també hi haurà alguns punts de venda físics on també es podran comprar, els quals no s’han concretat encara.Queden menys de dos mesos per a la celebració dels Jocs Tarragona 2018 i, de moment, van cobrant cos. Queda encara molta feina per fer, però des de l’organització continuen pensant que seran els millors Jocs Mediterranis de tota la història.