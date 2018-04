Duel de titans a la final de Lliga Catalana ACB a Reus

El Barça podria revalidar el seu títol en el partit que es disputarà demà contra l'Andorra

Actualitzada 30/04/2018 a les 15:19

Reus acollirà demà dimarts, la final Final de la 38a Lliga Nacional Catalana ACB al Pavelló Olímpic Municipal de Reus. En l'encontre s'enfrontaran FC Barcelona Lassa i al BC MoraBanc Andorra a partir de dos quarts d’una del migdia.L'esperat duel s'havia de disputar el passat 26 de novembre pèro es va suspendre per un conflicto d'interessos entre la Federació Catalana de Bàsquet i la Federación Española de Baloncesto.Els nois de Svetislav Pesic arriben a l’encontre amb l’Andorra amb una bona dinámica després d’haver guanyat al Montakit Fuenlabrada (75-93). El tècnic serbi va veure com se li escapava el triomf de la Lliga Catalana a mans del Caprabo Lleida en dues ocasions, el 2012 i 2013. Aquest any, Pesic pot aconseguir el 21è títol de la historia blaugrana, el nové consecutiu.El Morabanc Andorra, per la seva banda, es troba seté a la Lliga Endesa. Tot i haver caigut contra el Monbus Obradoiro en l'últim partit, el conjunt de Peñarroya es troba en molt bona forma. Ho confirmen els seus bons resultats, han guanyat 10 dels últims 14 partits disputats.Els blaugranes han arribat a la final directament com a vigents campions de la competició, mentre que el BC MoraBanc Andorra ha aconseguit després de superar al Divina Seguros Joventut (68-80) en un partit disputat el 8 de setembre, a Sant Julià de Vilatorta.El conjunt que entrena Joan Peñarroya es podria estrenar en cas de victòria. No obstant això, el BC MoraBanc Andorra ja va aixecar la temporada 2013-14 un trofeu de campions de la Lliga Catalana, premi que corresponia a la 14a edició de la Lliga Nacional Catalana LEB.La Lliga Nacional Catalana ACB ha estat històricament dominada pel FC Barcelona i el Joventut de Badalona. Entre els dos han guanyat 30 de les 36 edicions disputades. El monopoli dels dos clubs es va veure trencat amb la incorporació dels clubs Bàsquet Manresa, el Club Bàsquet Girona i el Lleida Basquetbol.