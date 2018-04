Álvaro Vázquez demana disculpes per la seva expulsió

El Comité decidirà aquesta setmana quants partits de sanció li cauen

Actualitzada 30/04/2018 a les 14:35

1º de todo pedir disculpas.

Reaccioné erróneamente a las provocaciones y jamas volverá a ocurrir. Toca aprender de los errores, una 1ª expulsión en tu carrera no es fácil de asimilar. Me duele mucho esta situación.

Confío plenamente en este equipo y lo conseguiremos todos juntos! — Álvaro Vázquez (@AlvaroVazquez91) 30 d’abril de 2018

El jugador del Nàstic Álvaro Vázquez ha demanat disculpes a través del seu Twitter. En el seu missatge, el davanter reconeix que va reaccionar erròniament a les «provocacions i mai més tornarà a passar». Vázquez assegura que «una primera expulsió a la teva carrera no és fàcil d'assimilar» i que està molt dolgut per la situació. El grana acaba amb un missatge cap a l'afició «confio plenament en aquest equip i ho aconseguirem tots junts!».El partit contra el Lorca va acabar amb els ànims calents. Al minut 92, el davanter del Nàstic va ser agredit per un jugador rival, agressió que no va veure el col·legiat. Vázquez va entrar al joc del jugador i va acabar expulsat. De moment, el punta no podrà jugar contra Osasuna el pròxim diumenge i està a l'espera que el Comitè li confirmi, aquesta setmana, quants partits estarà sancionat.