Sense novetats a l'alineació del Nàstic a Lorca

Nano confia en els mateixos

Actualitzada 29/04/2018 a les 19:02

Suzuki, fora

Nano Rivas ha decidit donar continuïtat als onze futbolistes que van empatar al Nou Estadi el passat dissabte contra el Numancia.Dimitrievski, sota pals, juga per darrere dels Kakabadze, Xavi Molina, Arzo i Abrahám Minero. Per davant, Fali i Tejera, que fa molts partits que juguen junts.Torna Nano a no apostar ni per dos extrems purs ni per Manu Barreiro. Així, a la banda dreta, actuarà Muñiz i, a l'esquerra, Tete Morente. Tots dos a cama canviada.Maikel Mesa serà l'enllaç i, a dalt, Álvaro Vázquez, qui va tenir el gol a les seves botes contra el Numancia, tot i que li va faltar encert.Nano ha decidit que viatgin dinou futbolistes i, per tant un s'ha hagut de quedar fora. Aquest ha estat el japonès Daisuke Suzuki,