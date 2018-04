Prohibit fallar

El Nàstic està obligat a guanyar a Lorca (2o hores) si vol fer un pas de gegant cap a la salvació

Al Gimnàstic de Tarragona només li val la victòria si vol evitar problemes majors. La victòria de l'Almeria davant del Barça B i el fet que la Cultural Leonesa rebi aquest diumenge al Córdoba són circumstàncies que ha de d'aprofitar un equip que es complicaria massa la vida si no torna a casa amb els tres punts.A partir de les 20 hores, els de Nano Rivas jugaran al camp del cuer de la Segona A en un partit amb trampa. En no jugar-s'hi res, el Lorca pot esdevenir un rival molt més perillós. Els seus jugadors voldran continuar jugant a la categoria de plata i, per comptar amb una bona oferta, s'hauran de lluir en aquesta recta final de temporada.El Nàstic compta amb 43 punts i, a falta de sis duels per finalitzar el campionat, encara li fan falta alguns per a assegurar-se la permanència a la categoria.Nano podria comptar amb Manu Barreiro com a titular després de moltes setmanes on Álvaro Vázquez ha jugat sol a la punta d'atac. El gallec és un dels màxims actius de l'equip i ha de ser important en aquesta recta final de temporada.El tècnic del Nàstic podria apostar per un 4-4-2 amb Barreiro i Álvaro a dalt, o continuar amb el 4-2-3-1 amb Barreiro com a màxima referència i Álvaro partint d'una de les bandes. Si fos així, l'altra seria per a Tete Morente i la mitja punta se la disputarien Maikel Mesa i Muñiz. Aquest segon, home de confiança de l'entrenador, és el que té més números per jugar. En un 4-4-2, Tete continuaria ocupant la banda, i Muñiz partiria de l'altra, de la dreta.La resta de l'equip sembla clar. Fali i Tejera en el doble pivot, i Kakabadze, Arzo, Molina i Abrahám a la rereguarda. Dimitrievski, com sempre, serà el porter titular.Només hi ha una baixa a l'equip, com és la de Julio Pleguezuelo. El central segueix lesionat, encara que es preveu que pugui estar disponible de cara al duel del pròxim diumenge al Nou Estadi (12 hores), quan el Nàstic rebrà a Osasuna.