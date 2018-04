Nano Rivas: «No tinc per què demanar disculpes»

El president creu que sí: polèmica a la vista

Actualitzada 29/04/2018 a les 22:25

Creuament de declaracions entre el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, i el tècnic, Nano Rivas. El màxim mandatari va assegurar després del duel que «espero que els jugadors i els tècnics surtin a la premsa per demanar perdó a tota l’afició del Nàstic».Ho va fer Sergio Tejera, però s’hi va negar un Nano Rivas que va declarar, també a Tarragona Ràdio, que «és la seva opinió. No tinc per què demanar disculpes, perquè hem estat treballant tota la setmana per guanyar el partit. Ara és el moment d’estar tots junts i de fer les coses bé des de la unitat i la força que ens dóna el vestidor».Andreu va marxar molt enfadat: «Estic disgustat aquí, hem jugat fatal». «Estic tan enfadat que no vull entrar al vestidor. Ha estat absolutament lamentable el que hem vist al camp. Els culpables són els jugadors i els tècnics», va dir.Nano, mentrestant, va apuntar que va quedar «fotut pel partit i per la derrota. No hem estat còmodes en cap moment. Sabíem que seria dur, i no hem aconseguit sumar».