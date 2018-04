Dumitru fa fora de la convocatòria a Jean Luc

A banda del de Costa d’Ivori, també es queden a Tarragona Uche, Matilla, Dongou i Pleguezuelo, sent aquest darrer l’únic lesionat.

Actualitzada 28/04/2018 a les 15:22

Nano Rivas té pràcticament tota la plantilla a la seva disposició a excepció de Pleguezuelo que segueix lesionat. De tots aquests jugadors ha descartat als de quasi sempre. Matilla, Dongou, Uche i Jean Luc no viatjaran a Lorca per decisió tècnica.Així doncs, Nano pren als de sempre pel partit de Lorca. Per a la porteria viatgen Dimitrievski i Bernabé; per la defensa Kakabadze, Javi Jiménez, Molina, Suzuki, Abraham i Arzo; Gaztañaga, Fali, Márquez, Muñiz, Mesa i Tejera per al mig del camp; Dumitru, Tete i Omar per bandes; i en atac compta amb Barreiro i Álvaro.