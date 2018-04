Vells coneguts i un objectiu a l'horitzó

El CF Reus, que recupera Lekic, buscarà la victòria davant el Zaragoza de Natxo, Benito i Ángel per poder-se situar amb 50 punts

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:35

Tornen Olmo i Lekic

Natxo recupera a Buff

Aquest vespre, a partir de les 21:00 hores, el CF Reus pot posar la primera pedra de la permanència. Una victòria situaria el conjunt de la capital del Baix Camp amb 50 punts, considerats els necessaris per assegurar-se una plaça a Segona Divisió una temporada més. Aconseguir-ho, però, no serà missió senzilla. Els d’Aritz Lóepz Garai tindran davant un Zaragoza carregat de vells coneguts i exhibint un estat de forma envejable. Nou victòries en els darrers onze partits i el somni de disputar el playoff d’ascens a Primera. El tècnic roig-i-negre ho té clar: «Ens espera un partit molt complicat i haurem d’estar molt bé per guanyar», assegurava Garai.Amb 47 unitats, estar tan a prop de la salvació no pot comportar una relaxació. Garai vol aconseguir-la el més aviat possible, advertint que «no estem de vacances, seria equivocar-nos si ho deixem per més endavant». Així, la victòria se suma a la llista d’al·licients en la visita del Zaragoza: «Hi ha motivació i ambició perquè ve l’equip que està més en forma, tenen molts factors determinants i en 90 minuts serà molt difícil doblegar-los», exposava el de Barakaldo.Tot i que no podrà dirigir el matx des de la banqueta a causa d’una sanció, el matx suposarà el retorn de Natxo Gonzàlez a l’Estadi al capdavant d’un rival. Aquest fet, Garai no ho amagava, evita que hi pugi haver un factor sorpresa: «Ens coneix i sap com ens comportem, és un estudiós, però nosaltres també el coneixem i sabem que sempre es guarda un as a la màniga», reflexionava Aritz López Garai.Més enllà de la possibilitat de deixar pràcticament tancada la permanència, el CF Reus afronta el partit contra el Zaragoza buscant més motivacions. Una d’elles és la d’allargar la ratxa de partits sense encaixar a casa. Des del mes de gener que Edgar Badia no concedeix una diana als rivals, i Garai mostra el seu desig d’«acabar la temporada mantenint la porteria a zero a casa».El Zaragoza, però, intentarà posar en risc aquesta missió amb Borja Iglesias al capdavant. El davanter gallec suma 17 dianes, gairebé la meitat de les que acumula el conjunt aragonès. No és, però, l’únic perill, i Garai reconeixia l’error de pensar en defensar, només, al punta: «És qui culmina les jugades però haurem d’intentar que ell i els companys del seu costat estiguin el millor marcats possibles», exposava.Garai recupera efectius a la defensa amb el retorn d’Olmo. El capità va complir sanció a Albacete, igual que un Lekic que ocuparà la seva posició a la punta d’atac. El serbi haurà de suplir la baixa de Máyor, que va veure la cinquena groga en el darrer desplaçament i haurà de descansar, de manera obligada, contra el Zaragoza.Amb tot, l’onze no hauria de variar respecte el que Garai ha presentat en els darrers enfrontaments. L’únic dubte es pot situar al mig del camp. De ben segur que Ledes i Juan Domínguez seran titulars, i la tercera plaça podria tornar a ser per a Vítor Silva, en detriment d’un Carbonell que ha mostrat un gran nivell tant a casa contra el Cádiz com al camp de l’Albacete.En el capítol de baixes, gairebé sense novetats. Ricardo Vaz, Querol i Miguel García continuen lesionats, mentre que Campins i Pablo Íñiguez seran dubtes a causa d’unes molèsties.Pel que fa al Zaragoza, l’equip no hauria de variar respecte el darrer enfrontament, en el qual es van imposar a l’Almería. Només hi ha dos moviments destacats que ja es coneixen abans que Natxo González doni la convocatòria.Oliver Buff, ja recuperat de la seva lesió, tornarà a l’equip. Previsiblament, el futbolista suís iniciarà el matx des de la banqueta. En canvi, el seu compatriota Simone Grippo no podrà viatjar a Reus. El central està lesionat i s’haurà de quedar a Saragossa. Amb tot, Natxo ha de fer oficial la llista aquesta tarda.