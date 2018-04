Punt que sap a poc

El Reus domina, mereix guanyar, però acaba empatant amb el Zaragoza (1-1)

El Reus es conforma amb un empat amb el Zaragoza (1-1) en un duel en el qual ha merescut molt més. El conjunt d’Aritz López Garai ha estat l’absolut dominador durant tot el duel, però s’ha hagut de conformar amb un punt que l’acosta més a l’objectiu de la permanència i que el deixa amb 48 a la taula classificatòria.Els locals han sortit molt més endollats i han completat un partit molt més complet, però no han pogut emportar-se el triomf pel mateix motiu de sempre: l’efectivitat de cara a porteria.El Zaragoza no ha proposat gairebé res, però n’ha tingut suficient amb una jugada entre Borja Iglesias i Toquero per inaugurar el marcador als 21 minuts de joc. Eguaras, central visitant, ha pujat l’esfèrica, l’ha passat cap al punta cedit pel Celta i aquest, com sempre, no s’ho ha pensat. Ha disparat, i la fusta ha repel·lit el tret. Allí hi era Toquero per introduir-la al fons de la xarxa.S’havien disputat pocs minuts, i el Zaragoza ja manava. Però el Reus, a la seva, ho provava una vegada i una altra. Menéndez centrava des de l’esquerra en el 26’ sense trobar rematador. En el 29’, Carbia rematava als núvols. En el 32’, Yoda ho provava des de la banda i, quatre minuts després, el mateix extrem disparava alt. Però no hi havia manera.Va canviar la cosa en el segon acte. No pel que fa al joc, ja que el Reus continuava dominant, sinó pel fet que els de López Garai, per fi, van trobar porteria. Dos minuts van haver de passar perquè Lekic rematés, de cap, una centrada des de la dreta que va posar de peu l’Estadi. Ara bé, a partir d’aquí, poca cosa més.Pel que fa a ocasions, fins que faltaven cinc minuts pel final, poca cosa. El Reus, que dominava el duel, es va acabar de bolcar a l’atac amb un David Haro que va entrar fresc i un Edgar Hernández que va posar-hi moltes ganes, però que no van poder canviar el resultat.FITXA TÈCNICACF REUSEdgar Badia, Miramón, Olmo, Pichu Atienza, Álex Menéndez, Ledes, Juan Domínguez, Yoda, Vitor (Carbonell, 78’), Carbia (David Haro, 62’) i Lekic (Edgar Hernández, 91’).ZARAGOZACristian Álvarez, Alberto Benito, Verdasca, Mikel González, Lasure, Eguaras, Guti, Ros (Zapater, 75’), Papu (Pombo, 89’), Toquero (Febas, 66’) i Borja IgiesiasGOLS0-1, Toquero (21’); 1-1 Lekic (47’)ÀRBITRECuadra Fernández (Balear).INCIDÈNCIESL’Estadi Municipal de Reus va acollir 3.820 espectadors