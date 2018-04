Nano: «No sé si serà un partit trampa»

L'entrenador del Nàstic se centra en els seus jugadors i en com arriben a Lorca

Actualitzada 27/04/2018 a les 13:28

«No sé si serà un partit trampa, el que tinc clar és que serà un partit molt important per a nosaltres». D'aquesta manera ha expressat Nano Rivas, entrenador del Nàstic, el que espera del duel a Lorca d'aquest diumenge (20 hores).Tot i això, sí que ha volgut posar en relleu el final de temporada que està protagonitzant el seu pròxim rival, del que ha comentat que «el Lorca és un equip que ha aconseguit sumar punts contra molts equips darrerament. Serà un partit molt complicat, per moltes circumstàncies, ja que el rival ens posarà les coses difícils».Sempre ha incidit en el fet que «jo estic ocupat en què els meus jugadors entenguin quin tipus de partit hem de fer». Precisament, sobre els seus jugadors, ha apuntat que «l’equip ha crescut en maduresa, solidesa i confiança en les quatre últimes jornades».No ha volgut revelar si Uche entrarà a la convocatòria i si Muñiz tornarà a actuar en un dels dos extrems i ha confirmat que la baixa de Julio Pleguezuelo per sanció és l'única baixa de cara al duel.