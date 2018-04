El club roig-i-negre buscarà la victòria davant el Zaragoza, avui a les 21 hores

Actualitzada 27/04/2018 a les 14:35

Aquest divendres al matí el CF Reus ha exhaurit les entrades per presenciar el duel entre el CF Reus i el Real Zaragoza (21.00 hores). Amb el partit d'aquest vespre, els de López Garai poden posar la primera pedra per a la permanència.Les úniques entrades disponibles que queden són les destinades als abonats Sóc del Reus, que podran retirar-les a la Botiga del CF Reus o bé a les taquilles de l’Estadi. D’aquesta manera, s’espera un ple absolut a l’Estadi Municipal per gaudir del duel entre els conjunts roig-i-negre i aragonès.