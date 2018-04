Andreu: «Volem fer un equip molt competitiu la temporada vinent»

El president del Nàstic assegura que no hi haurà grans canvis a la plantilla

Actualitzada 27/04/2018 a les 11:29

Josep Maria Andreu, president del Gimnàstic de Tarragona, es mostra confiat de cara a les opcions de permanència del primer equip a Segona A i, durant la inauguració de la botiga i del museu aquest dijous, va deixar clar que la plantilla de la pròxima temporada no serà molt diferent a l'actual.En paraules del màxim mandatari del club, «volem fer un equip molt competitiu la pròxima temporada, i estic segur que ho aconseguirem». A més, afegia Andreu que «la base de l'equip la tenim feta, i ara falta que renovi algun futbolista amb el qual estem negociant, però no hi ha pressa». Alguns d'aquests jugadors són Suzuki, Molina o Sergio Tejera.Pel que fa al duel de diumenge, a Lorca, Josep Maria Andreu confia en els seus. «Anem a guanyar i, mentre més aviat ens salvem, millor», va dir.Va confessar Andreu, a més, que «m'agradaria veure a l'equip millor més, tranquil. Amb cinc punts més estaria molt més tranquil».