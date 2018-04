Abrahám Minero: «Rivals com el Lorca no s'hi juguen res i acostumen a ser perillosos»

Abrahám Minero avisa del perill que suposa visitar a un equip que sap que la pròxima temporada no jugarà a Segona A

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:27

—Bé, estic bé. Ara queda el mes més important de tots, on hem de donar continuïtat al que hem aconseguit en aquestes darreres jornades. Personalment, estic bé, com l’equip també ho està. A veure si podem treure els tres punts de Lorca, encara que aquesta categoria és tan igualada que serà molt difícil aconseguir-ho. Estem preparant molt bé les setmanes, però portem una línia de treball molt bona i crec que tornarem amb un bon resultat de Lorca.—Un sempre aspira a més, no es conforma amb l’objectiu de la permanència, però ara toca intentar lluitar per la salvació. Hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies i intentar solucionar-ho el més aviat possible. És moment d’estar junts més que mai.—No. És la nostra professió, i a nosaltres ens agrada entrenar. Sabem que la Segona A és llarga i, quan abans aconsegueixis l’objectiu, molt millor.—Penso que la competència és bona per a un equip, ja que ajuda que un jugador no s’acabi relaxant. L’objectiu de l’equip és anar creixent.—Sí, però ens agradaria que fos a totes les posicions. El grup és el que se’n surt beneficiat.—Jo puc aportar més experiència i més tranquil·litat, i ell acaba de començar i té molta projecció. Estigui qui estigui al camp, el que importen és els resultats.—No és fàcil adaptar-se a tantes dificultats, però som en un món on sabem que això pot passar. No és la primera vegada ni serà l’última que li passa a un jugador. Tot això ens ha de servir per a aprendre tant a nivell d’equip com a nivell de gestió. La nostra parcel·la consisteix a fer el treball al camp, i res més.—El que hem de millorar és en el fet d’arribar el millor possible al pròxim partit. No hem de mirar més enllà d’aquesta temporada, que és molt important. Per això, hem d’estar molt concentrats. L’important és el partit de diumenge, contra un rival que està en una zona delicada. Aquests rivals que ja no s’hi juguen res, acostumen a ser perillosos. A més, hi ha enfrontaments directes que poden ajudar.—Sí. Poden ser, fins i tot, molt més perillosos, perquè ja ho han fet tot aquesta temporada. Els jugadors volen divertir-se molt més, i ens pot jugar en contra.—Espero que no sigui així. Si sabés del cert que passa i que ens salvem, m’ho pensaria, però no hem de pensar en això ara mateix.—És clar. Sobretot a casa, no han sortit les coses com ens hagués agradat. Ara bé, crec que tothom ha d’estar a les males i a les bones.—Lògicament, els pitjors moments per a un futbolista són sempre quan està lesionat i no pot participar. És lleig, desagradable. També en partits que hem pogut tirar endavant a casa, i que hem perdut.—Aquest matí he tingut un xoc amb un company i m’han hagut de posar tres punts, els que vull sumar a Lorca.