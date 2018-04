Olmo iguala el seu millor registre golejador en una temporada

Amb tres dianes, és el tercer màxim golejador de l’equip, només per sota de Gus Ledes i Dejan Lekic

Tercer defensa més golejador

Jesús Olmo ha destapat, aquest curs, una de les facetes que menys havia exhibit al llarg de la seva carrera futbolística. El central s’ha convertit en el tercer màxim golejador del CF Reus, una dada que sorprèn per a un defensa.Amb aquest registre, el capità roig-i-negre iguala els seus millors números en aquest aspecte. És la segona temporada que Olmo acumula tres dianes, després d’haver-ho fet amb el Sabadell en el curs 2011/2012, també jugant a la Segona Divisió. Aquell any, a més, Olmo va signar una dada que no ha estat capaç de repetir fins ara: en un mateix partit va anotar dos gols. Va ser davant el Huesca, un matx que el Sabadell es va endur per 2-1.La seva millor marca, i única, amb el CF Reus data de la temporada 2015/2016, recordada per l’ascens al futbol professional. Encara amb els roig-i-negres a Segona Divisió B, Olmo va acabar la campanya amb dues dianes. Aquestes les va aconseguir en dos partits que van acabar amb victòria reusenca: 1-0 contra l’Atlético Baleares i 0-4 al camp de l’Eldense, contra qui va obrir la llauna als vint minuts.Els tres gols que Olmo ha sumat aquesta temporada han arribat a la segona meitat de curs. El primer el va aconseguir en el darrer matx de la primera volta, a l’Estadi contra l’Alcorcón el dia de Reis. Aquell gol, aconseguit gairebé al temps de descompte, va evitar que el CF Reus comencés la segona volta perillosament situat a prop del descens.Els altres dos gols no han pogut ajudar als reusencs a puntuar, si bé Olmo els ha signat en escenaris amb olor a Primera Divisió. Al camp del Rayo va anotar l’empat a un gol en un matx que va acabar 3-2 per als madrilenys, i contra l’Sporting, al Molinón, va iniciar una reacció que no va acabar en remuntada amb el 2-1.En les 36 jornades que s’han disputat, només dos defenses han marcat més gols que Olmo. Es tracta de Carlos Hernández, de l’Oviedo, i Isaac Carcelén, de la Cultural. Hernández acumula sis dianes, mentre que Carcelén en suma quatre.Així i tot, hi ha sis defenses més, a part del capità roig-i-negre, que porten tres dianes aquest curs. Es tracta de Jair, del Huesca; Grippo, del Zaragoza; Johanneson, de l’Oviedo; Motta, de l’Almería; Aythami, del Córdoba; i Muñoz, del Sevilla Atlético.