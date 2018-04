LaLiga anuncia els horaris de la 39a jornada de la Segona Divisió A

Tenerife-Reus i Nàstic-Sevilla Atlético

Actualitzada 26/04/2018 a les 17:24

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) va anunciar de forma oficial aquest dijous els horaris de la 39a jornada del campionat de Segona Divisió A.El diumenge dia 13 de maig el Nàstic visitarà la capital andalusa per mesurar forces contra el Sevilla Atlético. El duel es disputarà a partir de les sis de la tarda i serà retransmès per LaLiga 123 TV.Pel que fa al CF Reus, l’equip d’Aritz López Garai jugarà un dia abans, dissabte 12 de maig. Rebrà la visita del Tenerife a partir de dos quarts de nou de la nit, en el duel que tancarà la jornada de dissabte.El rival del Nàstic, el Sevilla Atlético, ho té tot fet a la categoria de plata i pot ser un dels equips perillosos perquè, en no jugar-s’hi res, tampoc té absolutament res a perdre.Pel que fa als canaris, aquests tenen un objectiu clar: classificar-se per disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió. Després d’aquesta jornada, només en quedaran tres per abaixar el teló de la temporada 2017-18 de la Segona Divisió A.