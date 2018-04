Fali: «Defensivament estem molt bé i, ofensivament, som molt bons»

El centrecampista del Nàstic lloa el final del temporada que està realitzant el Lorca

Actualitzada 26/04/2018 a les 16:40

Fali, centrecampista del Nàstic, va apuntar després de l’entrenament d’aquest dijous que el duel d’aquest diumenge a Lorca «serà un partit molt difícil. L’equip està molt concentrat i espero tornar amb els tres punts. Som professionals i ningú abaixa els braços».El futbolista, fix en els plans de Nano Rivas des de la seva arribada, va apuntar que «defensivament estem molt bé i, ofensivament, som molt bons. Hem de millorar el que no fem bé i millorar allò que estem fent bé. En aquesta categoria és molt difícil mantenir la porteria a zero».A ell li preocupa realment el rival, ja que el Lorca «va empatar amb Lugo i Alcorcón i van derrotar al Granada, i això diu molt d’un equip que té molt de mèrit, ja que no abaixa els braços». Tot i que els murcians són penúltims, s’estan agafant a la categoria com poden i, aquesta circumstància, per a Fali «té molt de mèrit. Per a nosaltres, el Lorca és un exemple».El migcampista va avisar que no val deixar-se res al vestidor, ja que tot ha de quedar a la gespa.«En aquesta categoria, si estàs al 99%, qualsevol et pot guanyar. Nosaltres no estem pensant en si el Lorca està gairebé descendit ni en res semblant», va sentenciar.