El Tribunal de Justícia de la UE permet a Messi registrar el seu cognom com a marca de roba esportiva

L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE havia rebutjat la petició per la similitud del nom amb MASSI, una empresa de roba, cascos per ciclistes i guants

Actualitzada 26/04/2018 a les 11:41

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) permetrà al jugador del FC Barcelona Lionel Messi registrar la seva marca MESSI per articles i roba esportiva.En una sentència feta pública aquest dijous, el TJUE anul·la la resolució de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO), que el 2013 s'havia oposat al registre de la marca per la seva similitud amb MASSI, una empresa dedicada a la venda de roba, calçat, cascos per ciclistes i guants.L'EUIPO considerava que les dues marques es podien confondre perquè són pràcticament idèntiques a nivell gràfic i fonètic, però el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que el futbolista Messi es prou conegut com per neutralitzar possibles confusions, especialment entre els clients del món esportiu.Messi havia demanat l'agost del 2011 registrar la seva marca a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, però el novembre d'aquell mateix any, el senyor Jaime Masferrer Coma s'hi va oposar invocant l'existència d'un risc de confusió amb MASSI.L'any 2013, l'EUIPO va resoldre el cas a favor de l'empresa MASSI i en contra del jugador del Barça. En disconformitat amb la decisió, l'argentí va acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aquest dijous li ha donat la raó.