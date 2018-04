El desplaçament de les penyes a Lorca queda anul·lat

La crida no ha tingut l’efecte esperat, i l’autobús no s’ha pogut omplir

Actualitzada 26/04/2018 a les 21:22

Finalment, no hi haurà desplaçament a Lorca. La Federació de Penyes del Nàstic, de la mà del club grana, havia organitzat el desplaçament a Lorca per aquest diumenge, on el seu equip hi jugarà a partir de les vuit del vespre. La crida no ha tingut l’efecte esperat, i l’autobús no s’ha pogut omplir. De fet, ni s’ha arribat a la meitat de l’aforament que hagués estat necessari per poder posar en marxa el viatge. Cal recordar que tampoc hi ha hagut gaire temps material per poder posar en marxa el viatge, ja que la convocatòria es va realitzar aquest dimarts al migdia i, potser, alguns interessats a desplaçar-se a terres murcianes no ho han pogut fer perquè ja s’havien compromès amb altres històries.El preu del desplaçament, que el composaven l’entrada i el viatge en autobús era de 35 euros. Ara, tots els que desitgin acompanyar a l’equip en aquesta cita tan important ho hauran de fer de forma particular, o bé amb el seu vehicle o buscant alguna combinació amb tren o d’altres. El duel contra el penúltim classificat de la Segona Divisió A es disputarà a partir de les vuit del vespre.