Reus es convertirà en la màxima expressió del bàsquet l'1 de maig

La final de la Lliga Catalana entre Barça Lassa i MoraBanc Andorra i el Torneig Germà Ramon Bosch de Minibàsquet ompliran la ciutat d’esport

Actualitzada 25/04/2018 a les 17:56

Torneig Germà Ramon Bosch

La ciutat de Reus es convertirà en la capital del bàsquet català el dia 1 de maig amb la disputa al Pavelló Olímpic Municipal de la Final de la 38a Lliga Nacional Catalana ACB, que enfrontarà al FC Barcelona Lassa i al BC MoraBanc Andorra a partir de dos quarts d’una del migdia.A més, del 28 d’abril al mateix 1 de maig més de 800 esportistes participaran a la 37a edició del Torneig Germà Ramon Bosch de Minibàsquet (XII Hores La Salle Reus), una competició que reunirà 78 equips de Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana a quatre instal·lacions esportives de la ciutat.El Barça arribarà a aquesta final com a vigent campió de la competició, mentre que el seu rival, el BC MoraBanc Andorra, la jugarà en superar al Divina Seguros Joventut per un 68-80 a la prèvia disputada el passat divendres 8 de setembre a Sant Julià de Vilatorta. Tal com va recordar el vicepresident de la Federació Catalana de Basquetbol i representant d’aquesta entitat a Tarragona, Joan Cortina, la Federació «agraeix l’esforç mostrat per tots dos clubs, que van acordar aquesta nova data». Cal recordar que el duel es va suspendre per motius de calendari, quan s’havia de disputar el 26 de novembre.El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera, va destacar la importància d’aquest esdeveniment per a la ciutat i va convidar a tothom a «gaudir d’un dels partits de bàsquet més atractius que es disputen al llarg del calendari anual al nostre país».El Barça ha guanyat els darrers vuit títols dels 20 que suma en total i accedeix a la final directament com a campions de la competició l’any passat. Qui es podria estrenar enguany seria el conjunt andorrà en cas de victòria. Cal recordar però, que el BC MoraBanc Andorra ja va aixecar la temporada 2013-14 un trofeu de campions de la Lliga Catalana, però en aquest cas corresponia a la 14a edició de la Lliga Nacional Catalana LEB.Cal recordar que les entrades per aquesta final ja es poden adquirir a la web www.ticketea.com i tenen un preu únic de 12 euros (gratuïta per a nens i nenes fins a 6 anys).Els propers dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig de 2018 es durà a terme la 37a edició del Torneig Germà Ramon Bosch de Minibàsquet (XII hores La Salle Reus). La cita promoguda pel Club Bàsquet Ploms Salle Reus i és tot un referent en la seva categoria, tant a nivell català com nacional i en algunes edicions ha tingut participació internacional.S’espera la presència de clubs que són fidels al torneig any rere any i també d’altres que hi participaran per primer cop. Com és habitual, hi assisteixen diversos equips del territori proper a Reus, així com diversos conjunts d’escoles de la ciutat.En total, seran 78 equips provinents de les quatre demarcacions de Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana, el que representa més de 800 esportistes participants i més d’un miler d’acompanyants.