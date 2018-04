Pleguezuelo no acaba de fer net

El central del Nàstic torna a patir molèsties en la mateixa zona on es va lesionar i causa baixa de cara al duel de Lorca

Actualitzada 25/04/2018 a les 19:09

Julio Pleguezuelo tampoc entrarà a la convocatòria d’aquest cap de setmana. El central del Gimnàstic de Tarragona ha recaigut de la seva lesió i torna a entrar a la infermeria, d’on hauria d’haver sortit aquesta mateixa setmana. La lesió del futbolista cedit fins a finals de temporada per l’Arsenal no és greu i, de fet, no acaba de fer net de la seva lesió a l’adductor llarg de la cama dreta. Tot i això, les previsions del club són positives, ja que el futbolista, si no torna a passar res que ho impedeixi, estarà disponible pel pròxim cap de setmana, el que el Nàstic rebrà a l’Osasuna al Nou Estadi.L’últim partit en què el central del Nàstic es va vestir la samarreta grana va ser el corresponent a la 31a jornada de Lliga, en la derrota dels tarragonins contra el Córdoba (0-2). Des de llavors, s’ha perdut cinc enfrontaments per una lesió que va començar sent una lleu molèstia i que, amb el pas del temps, ha anat incrementant la seva magnitud.A hores d’ara, Pleguezuelo és l’únic futbolista que apareix a l’informe mèdic. La resta de futbolistes, físicament, estan a punt per si Nano Rivas decideix convocar-los de cara al duel d’aquest diumenge a Lorca. Per tant, el tècnic grana, si no hi ha cap contratemps de darrera hora, tindrà un total de 24 jugadors a la seva disposició. Per tant, n’haurà de descartar un total de sis per a la batalla murciana.Pleguezuelo ha estat un fixe en les alineacions de Nano Rivas des de la seva arribada. El jugador va debutar en la 25a jornada lliguera, en l’empat sense gols a casa contra el Cádiz, i només ha vist interrompuda la seva progressió per l’esmentada lesió.Ha disputat set partits i en sis d’ells ho ha fet tots els minuts. Només va ser substituït durant el Nàstic-Tenerife de la 29a jornada de Lliga quan faltaven sis minuts i perquè Nano necessitava més pólvora a l’atac. Va decidir sacrificar un defensa, i aquest va ser Pleguezuelo.De cara al cap de setmana, els dos centrals que escollirà Nano per mesurar-se al Lorca seran, amb tota seguretat, Xavi Molina i César Arzo, els quals estan rendint a un bon nivell gràcies, en bona part, al treball defensiu d’un equip que s’ha fet fort al darrere.