Natxo González fa somniar el Zaragoza amb l'ascens a Primera

En quatre mesos, els aragonesos han passat de lluitar per la salvació a perseguir el tren del playoff

Actualitzada 24/04/2018 a les 21:08

Una segona volta de Primera

El pes de Borja Iglesias

El partit a l’Estadi mobilitza gairebé 500 aficionats

Natxo no podrà dirigir el seu equip des de la banqueta

Aquest divendres (21:00 hores) el CF Reus viurà una jornada de retrobaments amb vells coneguts. L’enfrontament amb el Zaragoza suposarà el retorn de Natxo González, Alberto Benito i Angel Martínez, tres peces clau en l’històric ascens roig-i-negre al futbol professional i en la permanència segellada el curs passat.Aquesta serà la segona ocasió en què els exentrenador i laterals de l’equip de la capital del Baix Camp es veuran les cares amb el seu antic club. Ja ho van fer en el matx de la primera volta, disputat en terres aragoneses que es va saldar amb un empat a zero. El panorama futbolístic ha canviat molt des d’aquell enfrontament, que La Romareda va acollir a finals del mes de novembre.A la primera volta, el Reus va visitar un Zaragoza que presentava molts dubtes. L’inici de Natxo González no va ser senzill a la banqueta aragonesa, arribant a ser qüestionat degut a la manca de regularitat del conjunt del lleó. En la setzena jornada, el conjunt d’Aritz López Garai va visitar un Zaragoza situat en la catorzena plaça, tres punts per sobre del descens i a sis punts del principal objectiu, el playoff d’ascens a Primera Divisió.Vint-i-una jornades després, el conjunt de Natxo González ha canviat radicalment la seva situació. Els aragonesos visitaran l’Estadi Municipal immersos en la lluita per no perdre les posicions que permeten jugar la promoció per ascendir de categoria. El Zaragoza és sisè, empatat a 58 punts amb el cinquè i el quart i amb dues unitats de diferència respecte el setè.El club saragossà va haver de ratificar la figura de Natxo i mantenir la seva aposta per l’ex del CF Reus. Els aragonesos van cloure la primera meitat de temporada amb uns registres que van posar la por al cos dels seus aficionats. En 21 jornades acumulaven només 24 punts, situats a la dissetena posició amb cinc victòries, nou empats i set derrotes.La segona volta, però, ha estat una segona vida per al Zaragoza, que presenta uns registres de ferm candidat a disputar la categoria d’or del futbol estatal el curs vinent. Natxo ha canviat els plans de batalla, i La Romareda ha oblidat la lluita per la permanència en favor de la lluita per l’ascens.En les 15 jornades disputades d’aquesta segona volta, el Zaragoza ha sumat 34 dels 45 punts possibles. Des de principis del mes de gener, els de Natxo González encadenen 11 victòries, un sol empat i tres derrotes. A més, el registre anotador ha canviat radicalment. 22 gols a favor per 11 d’encaixats en gairebé quatre mesos de competició.Els grans registres del Zaragoza tenen, en l’apartat anotador, nom i cognoms: Borja Iglesias. El davanter gallec, cedit pel Celta de Vigo, acumula 17 dianes aquesta temporada. Unes xifres espectaculars tenint en compte que és la primera campanya que disputa al futbol professional.Si bé els gols de Borja Iglesias han estat una constant al llarg del curs, en aquesta segona volta el davanter ha contribuït a la millora del Zaragoza. En aquests 15 partits, Borja ha anotat 8 gols, el que significa que suma una diana quasi cada dos partits.Aquest divendres, el davanter del Zaragoza també viurà un retrobament especial. Borja Iglesias es tornarà a trobar a Gus Ledes, company de generació al filial del Celta de Vigo que s’ha traduït en una gran amistat. De fet, tots dos futbolistes ja es van intercanviar samarretes en el duel de la primera volta jugat a La Romareda.El Zaragoza va vendre les 200 entrades per al matx d’aquest divendres en tan sols mitja hora. L’expectació de veure Natxo, Benito i Ángel un altre cop a Reus, la proximitat de la capital aragonesa i la del Baix Camp i la lluita visitant per ser al playoff han estat un gran reclam. Més enllà d’aquests tiquets venuts pel club, la Federació de Penyes comptava amb 110 localitats, que també es van exhaurir. Malgrat que la xifra d’aficionats del Zaragoza que tindran entrada en situa en poc més dels 300, a la capital aragones esperen que siguin fins a 500 els que es desplacin fins a Reus. D’aquesta manera, gairebé 200 aficionats esperen adquirir una entrada a les finestretes de l’Estadi Municipal.Natxo Gonzàlez no podrà dirigir el seu equip a Reus. El tècnic basc va rebre la cinquena amonestació arbitral en el duel davant l’Almería el cap de setmana passat. Així, haurà de complir amb un partit de sanció que el privarà tornar a seure a la banqueta del feu roig-i-negre. Avui, el Comitè de Competició ha de fer oficial aquesta sanció.