Els Harlem Globetrotters fusionaran espectacle i malabarisme a la TAP

El popular ‘show’ realitzarà una aturada a Tarragona el dissabte 12 de maig en el marc de la seva gira pel territori espanyol

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:23

Són «molt grans»

Els Harlem Globetrotters vénen a Tarragona. El major espectacle lligat al bàsquet a nivell mundial farà les delícies dels espectadors el dissabte 12 de maig a les cinc de la tarda a la Tarraco Arena Plaça, un equipament perfecte per a la pràctica dels malabarismes i de l’espectacle que ofereixen aquests esportistes.Qui no ha vist en alguna ocasió als Globetrotters mostrant esmaixades impossibles? Tant els que sí han assistit a una d’aquestes proeses com aquells que vulguin contemplar-les per primera vegada tenen l’oportunitat de poder fer-ho, ja que encara hi ha entrades disponibles. De fet, se n’han venut al voltant de 4.000 i la idea de l’organització és arribar a les 5.000, encara que la TAP té una capacitat de 6.000 espectadors.Seran onze els mags del bàsquet que oferiran l’espectacle, i dos d’ells van estar presents aquest dimecres a la Tarraco Arena Plaça, per explicar què han d’esperar d’ells els espectadors. Per una banda, Orlando, més conegut com El Gato i, per l’altra, Briana Hoops Green, van explicar les seves sensacions. La història d’ambdós és molt curiosa i, un d’ells, té passat al bàsquet espanyol.Orlando és nascut a Costa Rica i va explicar durant la presentació de l’esdeveniment que «sóc l’únic llatí en actiu a l’equip». De petit, va veure per televisió «unes caricatures dels Harlem Globetrotters. De fet, vaig pensar que eren dibuixos animats fins que els vaig veure per televisió, i se’m va quedar a la ment les acrobàcies que feien».Després de passar com a jugador professional per equips de les lligues alemanya, francesa, luxemburguesa i irlandesa, va decidir iniciar una nova aventura. Ell està especialment implicat en aquest projecte, ja que, inicialment, els Harlem Globetrotters van néixer amb l’objectiu que jugadors que no tenien permès jugar als Estats Units per la seva procedència o pel fet de ser dona.«Els Harlem trenquen amb la barrera de les races i del fet que les noies també puguin prendre-hi part, per això són tan grans», manifestava Orlando, qui explicava que el seu espectacle va més enllà de les pistes i dels aplaudiments del públic: «Visito unes 400 escoles a l’any». I és que la solidaritat i la inclusió són molt importants per als Globetrotters, que incideixen molt a intentar evitar el mobbing als centres escolars.La història de Brianna és molt curiosa. Entre d’altres, va jugar al Mataró, encara que es va formar a la Universitat de Texas. Quan va acabar la seva etapa al territori català va decidir mostrar a Facebook un vídeo on es podien apreciar totes les seves habilitats, més aviat malabarismes, amb una i fins i tot dues pilotes de bàsquet. Aquell vídeo es va fer viral «i, després, em van trucar els Harlem Globetrotters. Em va sortir l’oportunitat de realitzar una prova i em van agafar. Estic molt contenta de com va anar tot». «Vaig veure per primera vegada un partit de bàsquet i, vint anys després, vaig aconseguir ser professional», detallava Green.