El Barça destitueix Gerard López i nomena García Pimienta com a nou tècnic del filial

Els mals resultats l'han condemnat

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:46

El FC Barcelona va anunciar aquest dimecres la destitució de l'entrenador del filial, Gerard López, que serà substituït per Francisco Javier García Pimienta, fins ara al capdavant del Juvenil A blaugrana.Els mals resultats en LaLiga 1/2/3 van accelerar l'acomiadament del preparador català. L'equip blaugrana ocupa la vintena posició en el campionat i està a dos punts de sortir de les posicions de descens.Una situació que arriba després que el Barcelona B hagi patit cinc derrotes consecutives i encadeni nou partits sense sumar els tres punts.Gerard López es va fer càrrec del filial a l'estiu de 2015 substituint a Jordi Vinyals, que va rellevar a Eusebio Sacristán a meitat de temporada en la banqueta d'un Barcelona B que, després de cinc temporades consolidat en la divisió de plata, va baixar a Segona Divisió B.En el seu primer curs, el Barça B es va mantenir en la Segona Divisió B i l'ascens no va arribar fins al passat curs (2016-17), un assoliment que a Gerard li va servir per tancar la renovació per una temporada més.L'experiència a Segona no ha estat satisfactòria per a l'entrenador de Granollers. En 36 jornades, el seu equip compta amb un balanç de 15 derrotes, 13 empats i tan sols 8 victòries.