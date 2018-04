Compte amb el Lorca

El pròxim rival del Nàstic està sentenciat i té gairebé els dos peus a Segona B, però darrerament està esgarrapant punts

Va guanyar al Nou Estadi

La permanència no està feta pel Gimnàstic de Tarragona. Si fa algunes jornades semblava que no seria tan complicat assegurar-se la salvació a la categoria, el conjunt grana s’ha complicat la vida. Sí que és cert que un parell de bons resultats l’assegurarien pràcticament continuar a la categoria de plata del futbol espanyol, però també ho és que una ensopegada en la pròxima cita serviria per posar la por al cos i encendre unes alarmes que semblava que no es tocarien aquesta temporada.El Lorca és un equip que, a hores d’ara, no té res a perdre. Per aquest motiu, ha jugat molt més alegre en les darreres jornades del campionat. Amb Asier Villalibre com a davanter referència, Dani Ojeda i Alberto Noguera porten perill per les bandes. El futbolista que està actualment en millor forma és Ojeda, un futbolista que, precisament, va militar al CF Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, on va deixar un bon record, però que va ser insuficient per poder gaudir d’una oportunitat de poder pujar al primer equip i fer-se un lloc a la Segona Divisió A. Amb el Lorca sí que ho ha aconseguit i, a l’actualitat, és el segon màxim artiller del seu equip amb quatre dianes.Tenint en compte que el Lorca és el penúltim classificat i que només suma 24 punts, és molt normal que les seves xifres siguin molt negatives tant a casa com a fora. Però jugant a camp propi, els números del Lorca són millors que els del Nàstic. Si el Nàstic ha aconseguit 18 punts en 18 duels disputats a casa, el Lorca també n’ha sumat els mateixos, però amb un partit menys, amb 17, pel que el coeficient és favorable als lorquins. Fora de casa, no hi ha color. Amb molta diferència, el Lorca és el pitjor equip de la Segona Divisió A, amb sis punts sumats, mentre que el Nàstic n’ha aconseguit un total de 25.Sí que és cert que les xifres com a visitant del Lorca són molt dolentes, però encara fan més mal si es recorda quin equip és l’únic al qual el Lorca ha aconseguit guanyar a domicili en el que va de temporada. Doncs va ser al Nàstic, en la setzena jornada de Lliga. El 25 de novembre del 2017 el conjunt tarragoní va fer un dels majors ridículs en el que va de temporada amb una derrota que, a banda d’inesperada, va ser completament merescuda. El 0-0 que es reflectia al descans va acabar amb un 0-2 que va decebre, i molt, a l’aficionat grana.Una victòria aquest diumenge (vuit del vespre) li serviria al Nàstic no tan sols per oblidar aquell mal partit, sinó per sumar 46 punts que deixarien a un pas la permanència al conjunt de Nano Rivas.