Uche, desaparegut del mapa

El davanter nigerià porta quatre jornades sense entrar a la convocatòria i només en una d’elles el motiu va ser una lesió

Actualitzada 23/04/2018 a les 14:07

Barreiro, igual

Ikechukwu Uche està desaparegut del mapa. El davanter nigerià és un dels grans oblidats per Nano Rivas en les darreres jornades. Quatre setmanes porta sense entrar a la convocatòria el futbolista i, en només una d’elles, el motiu va ser una lesió. Les tres restants, per decisió tècnica.La derrota contra l’Alcorcón a l’Estadi de Santo Domingo (1-0) del 25 de març corresponent a la 32a jornada de Lliga va ser l’últim duel en el qual va tenir presència l’actual tercer màxim realitzador de l’equip, amb dis dianes. En aquell partit, Manu Barreiro i Uche van ser la parella d’atacants, amb Álvaro Vázquez a la banqueta. El duel dels tarragonins va ser desastrós, i la derrota va ser més que justa.Uche no va poder viatjar al Carlos Tartiere per mesurar-se a l’Oviedo perquè arrossegava unes molèsties a l’isquiotibial dret arran d’un mal gest durant l’entrenament del 12 d’abril. Però, en la resta d’enfrontaments, els de Lugo, Valladolid i Numancia al Nou Estadi (set punts de nou), Uche no hi ha estat.Sorprèn que un futbolista pel qual es va apostar tant en aquest mercat d’estiu, ja que se’l va renovar per a dues temporades, no tingui presència. A més, Uche té encara un gran cartell. De fet, no fa gaire el futbol xinès es va interessar en la seva contractació, i això vol dir que encara està ben viu.A més, cal recordar que Uche va ser el futbolista que va abanderar la permanència la campanya passada. Amb l’arribada, precisament, de Nano, a tres duels del final, el nigerià va anotar tres gols, dos d’ells contra el Girona a casa, que van ser determinants per assolir la salvació. Des del club apunten que la gran competència que hi ha després d’haver reconfigurat la plantilla en el mercat d’hivern és el principal motiu pel qual Uche no entra darrerament a les convocatòries i també deixen clar que no està ni molt menys descartat que l’africà sigui protagonista en aquestes darreres jornades del campionat de Lliga.En el que va de temporada, Uche ha disputat un total de dinou enfrontaments, en els quals ha estat titular en dotze ocasions. El més alarmant és que el punta nigerià només ha completat quatre partits de tots en els quals ha participat.El cas de Manu Barreiro no és tan radical com el d’Uche, però s’hi assembla, i molt. El davanter gallec, que també va actuar com a titular a Alcorcón en la 32a jornada de Lliga, ha participat molt esporàdicament des de llavors. Tan sols 40 minuts repartits en quatre enfrontaments, dels quals n’ha participat en tres. Cap minut en la golejada contra el Lugo (3-0), 25 minuts en el triomf contra el Valladolid, un quart d’hora en la derrota a Oviedo i sis minuts en l’empat contra el Numancia d’aquest dissabte.Barreiro és un cas que també preocupa, i molt, a l’aficionat. El davanter és un dels màxims ídols del Nou Estadi, però ningú entén per què no pot ser compatible amb Álvaro Vázquez. El 4-2-3-1 proposat per Nano, en el qual Álvaro és el «9» i Maikel Mesa, Tete i un altre més (Jean Luc o Muñiz) actuen per darrere, sembla que no hi ha lloc, de moment, per a Barreiro.El mateix Barreiro és el segon màxim golejador del Nàstic, amb set dianes, mentre que Uche és el tercer, amb sis. Maikel Mesa lidera aquesta classificació, en la qual Álvaro Vázquez, quart, n’ha anotat quatre, però hi ha «trampa», ja que va arribar durant el mercat d’hivern.Resten sis partits per finalitzar la temporada, i Nano és molt conscient que necessitarà als millors per poder afrontar-la amb les màximes garanties. Uche i Barreiro han demostrat que ho poden ser.