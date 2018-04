Matilla, un cas realment estrany al Nàstic

Fa més de dos mesos i mig que no juga

Actualitzada 23/04/2018 a les 16:23

Javier Matilla va ser el primer fitxatge del mercat d’hivern del Nàstic, però, de tots els que van arribar, és el que menys protagonisme ha tingut.El centrecampista de 29 anys, que estava aturat des del mes de novembre del 2016, quan es va lesionar, no va convèncer ni a Rodri ni ara a Nano. De fet, no disputa cap minut des del 3 de febrer, en l’empat dels tarragonins a casa contra el Cádiz (0-0).En total, des del gener, quan estava disponible, només ha jugat sis enfrontaments, dos d’ells com a titular, i els quatre restants de suplent. Altres dos futbolistes com Fali i Javi Márquez, que també han arribat al Nàstic en el darrer mercat, li han passat pel davant des del principi.El primer ho ha jugat gairebé tot i, el segon, també ha tingut protagonisme, lesions a banda. A més, el retorn de Tejera li ha tancat les portes completament a Matilla.