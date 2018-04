El preu de l'autocar i de l'entrada és de 35 euros

Actualitzada 24/04/2018 a les 16:41

La Federació de Penyes i el Gimnàstic de Tarragona organitzen un nou desplaçament per a animar a l’equip lluny de Tarragona, concretament a l’estadi Francisco Artés Carrasco de Lorca per a viure en directe el partit que es jugarà diumenge 29 d’abril, a les 20 hores, corresponent a la jornada 37 de LaLiga 1|2|3.L’expedició sortirà en autocar des de la Plaça Imperial Tarraco el mateix diumenge a les 10:00 hores del matí i a les 10:15 hores des de les instal·lacions del Nou Estadi.El preu de l’autocar i l’entrada és de 35€. El dia límit per apuntar-se és dijous 26 d’abril a les 19:00 hores a les oficines del club, en horari de 9 a 13:30 hores i de 16 a 19 hores.