El CF Reus ja estaria salvat en tres de les últimes deu temporades

En la meitat d’aquestes campanyes la permanència s’ha situat en menys dels cinquanta punts

Actualitzada 23/04/2018 a les 20:12

Rivals directes

Amb la victòria al camp de l’Albacete, el CF Reus suma 47 punts i frega, amb la punta dels dits, la salvació. En la Segona Divisió es fixa la permanència en uns teòrics 50 punts, així que els roig-i-negres estarien a una sola victòria d’assegurar-se competir un any més al futbol professional. En les darreres deu temporades, la salvació s’ha assolit amb menys de 50 punts en cinc ocasions, tres de les quals deixarien l’actual CF Reus ja salvat.En la temporada 2014/2015 l’Osasuna va quedar-se a Segona tancant la campanya amb 45 punts, un més que el primer en baixar. En les temporades 2011/2012 i 2008/2009, Murcia i Las Palmas, respectivament, van segellar la salvació amb 47 punts, els mateixos que suma ara el conjunt dirigit per Aritz López Garai. La resta d’equips que en els darrers deu cursos s’han salvat amb menys de 50 punts han estat l’Almería, amb 48 unitats la temporada 2015/2016; i el Nàstic, amb 49 punts la campanya 2010-2011.En la última dècada, la salvació s’ha situat un total de quatre vegades en la cinquantena de punts. Sense anar més lluny, l’any passat van ser tres els equips que van acabar el curs amb aquesta xifra i es van mantenir a Segona Divisió: Alcorcón, Numancia i Zaragoza.Les altres tres campanyes en les quals la salvació s’ha saldat amb 50 punts van ser la 2013/2014 marcada pel Mirandés; la 2012/2013 amb l’Hércules de protagonista; i la 2007/2008 amb el Córdoba mantenint-se amb aquest registre.Només en una ocasió de les darreres deu hi ha hagut equips que han necessitat més de 50 punts per continuar a Segona Divisió. El curs 2009/2010, Nàstic i Las Palmas van marcar el tall entre les categories de plata i bronze amb 51 unitats.Amb les sis jornades que resten per disputar-se es fa molt difícil preveure un descens del CF Reus. Els roig-i-negres jugaran, entre d’altres, contra el Barça B i el Córdoba, dos dels equips que marquen una entrada a la zona de descens que els del Baix Camp tenen vuit punts per sota.Els reusencs, malgrat tot, no es podran refiar, ja que també es veuran les cares amb equips que lluiten per ser al playoff. Rivals com el Zaragoza o el Granada podrien fer patir els de Garai.