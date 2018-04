Espectacular temporada dels de José Mora

Actualitzada 23/04/2018 a les 17:43

El CE El Catllar va aconseguir aquest dissabte el seu retorn a la Segona Catalana. Ho ha fet per la via ràpida, en tan sols una temporada, amb grans jugadors i amb José Mora a la banqueta.Els tarragonins, que derrotaven al CF Montblanc (0-2), segon classificat, aconseguien, a camp contrari, l’anhelat ascens i ho feien a cinc jornades per finalitzar el campionat de Lliga. Com que el Montblanc ja és a vint punts, i en resten quinze per disputar-se, l’ascens és matemàtic.El Catllar, des de l’inici de la temporada, era el gran favorit per pujar, i ara caldrà saber qui acaba en segona posició i disputa la promoció.