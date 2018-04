Álvaro Vázquez, en perill

El davanter del Nàstic va veure una cartolina dissabte que el deixa com a apercebut

Álvaro Vázquez està a una cartolina de la suspensió. El davanter del Gimnàstic de Tarragona cedit pel RCD Espanyol fins a final de temporada està en perill ja que, si veu una targeta es perdrà el partit següent.En el transcurs del Nàstic-Numancia d’aquest dissabte, el punta va veure una cartolina groga, que suposa la quarta en el que va de temporada, totes elles amb la samarreta del Nàstic. El col·legiat de l’enfrontament, el basc Gorka Sagués Oscoz, va ser força protagonista a causa d’algunes decisions durant el duel, majoritàriament en forma de cartolines o de faltes, algunes d’elles mal assenyalades.Segons el col·legiat, Álvaro va «donar un cop de peu a un adversari en la disputa de la pilota, de forma temerària». Va ser en un u contra u amb el porter, en el qual Álvaro, a banda de fallar el gol, va acabar impactant al meta amb la seva cama. Potser aquesta va ser l’única o una de les poques targetes en les quals va encertar l’àrbitre.De totes maneres, restant sis enfrontaments de Lliga, és molt possible que Álvaro se n’hagi de perdre un per acumulació d’amonestacions, ja que és un futbolista que viu molt els partits, és molt apassionat i, de vegades, aquestes ganes de guanyar li acaben jugant una mala passada.Però el punta no és l’únic jugador del Nàstic amb quatre cartolines. Julio Pleguezuelo i Manu Barreiro en sumen les mateixes. En el cas del central, si aconsegueix superar les molèsties que porta setmanes arrossegant, té números de tenir molts minuts fins a finals de temporada. Per tant, tenint en compte la posició en la qual juga, també és un perill per a ell el fet d’estar apercebut.En el cas de Manu Barreiro, darrerament està perdent protagonisme, però tindrà minuts, segur, fins a finals de campanya. El gran problema seria si ell i Álvaro s’haguessin de perdre el mateix partit.