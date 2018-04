Tres jornades consecutives invicte al Nou Estadi gairebé un any després

El Nàstic no encadenava tres partits sense perdre a casa des del tram final de la temporada passada

Actualitzada 22/04/2018 a les 20:50

Dos partits seguits a casa

Sense encaixar set anys després

L’arribada de Nano ha permès que el Nàstic hagi millorat les seves prestacions a casa. És cert que no aconsegueix enllaçar uns bons números que el permetin ser regular i abandonar la zona perillosa de la Segona Divisió, però el tècnic ha aconseguit que els punts es quedin al Nou Estadi, una de les grans assignatures pendents dels grana aquesta campanya.Amb l’empat sumat dissabte al feu tarragoní davant el Numancia, el Nàstic encadena tres jornades consecutives sense perdre al Nou Estadi per primera vegada aquesta temporada. Fins ara, la millor dinàmica l’havia signat Rodri, quan va enllaçar dues victòries davant l’afició nastiquera. Nano havia començat amb bon peu, sumant un empat a zero contra un Cádiz molt potent en el seu debut a la banqueta grana a casa, però aquell resultat va ser un miratge i les derrotes van tornar a castigar un equip que oferia molt millor imatge lluny de Tarragona que davant els seus.Aquest mes d’abril, però, la història ha canviat. Amb l’arribada de la primavera, el Nàstic ha començat a alçar les muralles del Nou Estadi. Dues victòries i un empat que permeten als grana creure que afrontar les darreres setmanes sense patiment és possible.La primera paret es va alçar en la jornada 33 davant el Lugo. Els de Nano van mostrar-se molt solvents i van superar els gallecs amb un contundent 3-0. Maikel Mesa, Juan Muñiz i Tete Morente van ser els autors de les dianes.Una jornada després, el Nàstic va viure el segon matx consecutiu com a local, repte al qual va respondre amb bona nota. Davant el Valladolid, un gol d’Álvaro Vázquez en el darrer minut va permetre als grana sumar sis punts de manera consecutiva per segona vegada en la temporada.Aquest dissabte, l’empat a zero contra el Numancia va suposar el tercer matx consecutiu sense perdre, un fet que no es donava des del final de la temporada passada. Entre el maig i el juny de la 2016-2017, el Nàstic va repetir els registres de dues victòries i un empat davant la seva afició. Les victòries contra Girona i UCAM Murcia van permetre a l’equip que també entrenava Nano signar una salvació agònica.El Nàstic ha deixat, en aquesta ratxa, la porteria del Nou Estadi a zero en tres partits de manera consecutiva. Aquests registres no es donaven des de la temporada 2010-2011, també a Segona Divisió.Entre el desembre i el febrer d’aquell curs, els grana van sumar cinc jornades consecutives sense encaixar cap gol al Nou Estadi. En aquells duels es van sumar dues victòries i tres empats, amb només tres gols a favor.