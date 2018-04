Les faltes i el descompte, els sospitosos habituals en els gols de Gus Ledes

El portuguès suma sis dianes aquest curs, de les quals tres han arribat en un llançament directe i tres més en el temps afegit

Gus Ledes va decidir, pràcticament, la salvació del CF Reus amb un magistral llançament de falta en l’últim minut de matx al camp de l’Albacete. Feia tretze jornades que el portuguès no anotava un gol, tot i que es mantenia com a segon màxim anotador amb cinc dianes. Dissabte va sumar la sisena, que el deixa a només una de Lekic, pitxitxi roig-i-negre amb set.En els sis gols de Ledes hi ha dues variables que es repeteixen. El llançament de falta i el temps de descompte. Són els dos escenaris preferits del migcentre portuguès, tot i que, fins a la visita al Carlos Belmonte, no havien coincidit en un mateix partit. Gus ha marcat tres gols gràcies als llançaments directes, una de la seva especialitat. A més, també ha aconseguit tres gols en el darrer sospir del matx, fet que ha suposat un bon grapat de punts per al CF Reus.Gus Ledes ha viscut dues parts en la mateixa temporada que, principalment, han coincidit amb les dues voltes. L’ex del Celta va iniciar el curs al mig del camp, en una zona de creació similar a la posició d’interior. Des d’aquesta posició va poder explotar la seva arribada a l’àrea en segona línia, una característica que no havia mostrat en les anteriors campanyes al club gallec. En la segona part, però, Ledes s’ha reconvertit totalment fins a erigir-se com a migcentre titular, una posició que no li era cap sorpresa degut a les seves característiques i a la qual ha respòs amb molt bona nota. La mostra del canvi de paper l’exemplifica el fet que els cinc primers gols de Ledes arribessin en les 13 primeres jornades.El CF Reus ha sumat cinc punts gràcies a les dianes que Ledes ha signat en temps d’afegit. Al camp del Lorca, a la cinquena jornada, el portuguès va esgarrapar un punt amb una diana quan el partit gairebé moria per signar l’1-1. En la novena, el guió es va repetir en la visita al Huesca, igualant el gol de Gallar per tornar de l’Alcoraz amb un punt més.A Albacete, Ledes va tornar a baixar el teló del partit. Era el seu tercer gol al temps de descompte, i el que, fins ara, té més valor. La deliciosa definició en el llançament de falta van suposar els tres punts i la primera carícia a una salvació encara virtual.La gran especialitat del migcentre portuguès ha permès a l’equip reusenc sumar un total de set punts. Les faltes transformades per Ledes han donat dues victòries i un empat. L’ex del Celta es va estrenar en la segona jornada, en el derbi davant el Nàstic a l’Estadi, quan un servei de falta enverinat va obrir el marcador d’un enfrontament que va acabar amb empat a un. A la tretzena jornada, la darrera en la qual havia marcat abans de visitar Albacete, Ledes va donar la victòria als seus davant l’Sporting. Una falta propera a la frontal, molt similar a l’executada dissabte, va permetre al CF Reus doblegar el conjunt asturià.Els tres punts sumats al Carlos Belmonte permeten als roig-i-negres sumar, per primer cop aquesta temporada, dues victòries consecutives. En les 34 jornades anteriors, el conjunt de López Garai havia estat incapaç d’encadenar dos partits seguits guanyant, fet que li negava trenar una dinàmica que, ara ja sí, els acosta a la salvació.