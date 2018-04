Per la parada passaran jugadors com Álvaro Vázquez i Fali

Actualitzada 22/04/2018 a les 18:59

El Nàstic estarà present, un any més, a la Rambla Nova per celebrar la diada de Sant Jordi. La seva parada estarà ubicada al darrer tram del passeig, a tocar del monument dels 125 anys del club. En ella es podrà recollir informació de les activitats de les diferents seccions i es podrà comprar la rosa de Sant Jordi o marxandatge del Nàstic com bosses o tasses.Per la parada es deixaran veure alguns jugadors del primer equip que firmaran autògrafs en dues tandes. Al migdia, d’una a dues hi haurà el capità grana, Xavi Molina, Álvaro Vázquez i Maikel Mesa. A la tarda, de cinc a sis hi passaran Fali, Dumitru i Djetei.