Sense sorpreses a l'alineació del Nàstic contra el Numancia

Amb pràcticament el mateix onze que a Oviedo

Actualitzada 21/04/2018 a les 15:33

Pol Valentín

El Nàstic surt amb l'onze previst. Tal com ha avançat aquest diari, Muñiz ha entrat a l'alineació titular en comptes d'un Jean Luc que haurà d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta.Dimitrievski segueix sota pals i la defensa, amb Djetei fora de la convocatòria, Pleguezuelo lesionat i Javi Jiménez sancionat la formen Kakabadze, Arzo, Xavi Molina i Abrahám (de dreta a esquerra).Sergio Tejera i Fali continuen com a titulars en el centre del camp. Per davant, l'esmentat Muñiz a la dreta, Tete a l'esquerra i Maikel Mesa fent d'enllaç.Novament, el davanter escollit és Álvaro Vázquez, amb què Manu Barreiro continua a la banqueta. I Uche i Dongou, fora de la convocatòria.Crida l'atenció l'entrada a la convocatòria de Pol Valentín. En principi, Kakabadze no té cap molèstia i, en comptes de convocar a un central com Djetei, pel que pugui passar, Nano Rivas ha apostat pel carriler del filial.Dumitru Cardoso, ja recuperat de la seva gastroenteritis, s'ha quedat fora de la llista, igual que el ja habitual Javier Matilla.