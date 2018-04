Nano: «Me'n vaig content amb la imatge que hem donat»

L'entrenador del Nàstic reconeix que l'equip ha baixat a la segona meitat

Actualitzada 21/04/2018 a les 18:24

«A la primera meitat hem estat molt superiors i, el normal, és que haguéssim marxat al descans guanyant. Quan no aprofites aquesta oportunitat, passa el que ha passat. És una categoria molt igualada, hem lluitat i crec que fins i tot hem merescut guanyar a un equip que està lluitant per ascendir». D'aquesta manera ha resumit Nano Rivas el partit.El tècnic del Nàstic ha reconegut que el seu equip ha baixat de la segona meitat a la primera, ja que «la sensació és que hem baixat una mica en ritme i en intensitat. Ells han tingut una mica més la pilota a la segona meitat».Tot i això, ha assegurat que «me’n vaig content amb la imatge que hem donat, però no hem tingut l’encert que volíem».Sobre el canvi de Fali per Javi Márquez a un quart d'hora del final ha apuntat que «l’estàvem veient una mica esgotat i, a més, ha patit un cop».