Gus Ledes executa a l'Albacete (0-1)

Un brillant llançament de falta en l’últim minut dóna els tres punts als roig-i-negres

Actualitzada 21/04/2018 a les 20:22

Fitxa tècnica

Reus i Albacete buscaven els tres punts per seguir lluny del descens i quan semblava que el partit acabaria en empat, el Reus ha aconseguit marcar en l’únic xut a porteria de tot el partit. Per parts, el matx ha començat amb un Albacete dominant, exercint molt bona pressió i anul·lant per complet al Reus. Tot això els manxecs no aconseguien generar gaire perill. La primera ocasió, i única de la primera part, l’ha tingut Arroyo que des de l’interior de l’àrea ha disparat a porta però Badia ha aconseguit desviar el tir.Poca cosa més queda per explicar d’aquesta primera meitat on els atacs no han lluït. El Reus no aconseguia sortir del seu camp i l’Albacete no aprofitava el domini per transformar-lo en gol. Poc abans d’arribar al descans, els del Baix Camp han tingut una bona oportunitat per avançar-se en el marcador però la defensa ha aconseguit allunyar el perill. Juan Domínguez ha assistit per Haro que dins l’àrea ha fintat a un defensor i ha disparat a porteria. El seu xut l’ha acabat refusant la defensa.A la segona meitat el Reus ha intentat imposar-se amb la possessió però no aconseguia estar del tot còmode. Aquests segons 45 minuts han seguit el guió de la primera meitat fins al minut 80. A partir d’aquí, la grada del Carlos Belmonte ha començat a empènyer el seu equip que ha buscat insistentment la porteria rival. Els d’Enrique Martín abusaven de les centrades a l’àrea que la defensa roig-i-negre aconseguia refusar. Ja en els darrers minuts el Reus ha sortit al contraatac a través de Carbia a qui han tombat a la frontal de l’àrea. Chus Herrero només ha pogut fer falta per intentar aturar la internada a l’àrea del tarragoní. L’àrbitre ha assenyalat la falta i Gus Ledes s’ha disposat a executar-la. El portuguès ha picat a la perfecció el llançament, ben ajustat al pal esquerra de Tomeu Nadal que no ha pogut reaccionar per aturar la pilota.Gus Ledes ha posat el punt i final al partit amb aquesta magnífica execució de falta que dóna els tres punts als del Baix Camp per sumar-ne 47, distanciar-se a vuit del descens i deixar pràcticament feta la permanència.Tomeu, Gafoor, Delgado, Chus Herrero, Bittolo, Arroyo, Erice, Dani Rodriguez, Susaeta (De la Hoz 56’), Acuña (Aridane 63’) i Zozulia.Badia, Menéndez, Atienza, Tito, Miramón, Ledes, Juan Domínguez, Carbonell (Vítor 70’), Haro, Yoda i Máyor (Edgar 70’).Gus Ledes (90’+3’)a amonestat a per part de l’Albacete i a Tito (46’), Máyor (48’) per part del Reus.El Carlos Belmonte ha acollit 6.334 espectadors.