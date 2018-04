Es conformen amb el punt

Nàstic i Numancia signen taules en un partit amb poques ocasions

Actualitzada 21/04/2018 a les 18:12

Baixada per començar la segona

FITXA TÈCNICA

El Nàstic deixa escapar dos punts al Nou Estadi després d’empatar, sense gols, davant d’un Numancia que arribava al partit amb moltes baixes i que només ha disparat amb perill en una ocasió, la de Pablo Valcarce, als 66 minuts de joc, en un tret que es va estavellar al pal.El Nàstic també va tenir les seves opcions, sobretot a la primera meitat, i ambdues a càrrec d’Álvaro Vázquez, amb Fali, el millor jugador del partit.L’onze de Nano Rivas, l’esperat. El tècnic va tornar a donar l’alternativa a Xavi Molina, a causa de la lesió de Julio Pleguezuelo i de la sanció de Daisuke Suzuki. Djetei, que quedava fora de la convocatòria, deixava el de la Canonja com a única opció acompanyant Arzo.També tornava Abrahám Minero, en comptes del sancionat Javi Jiménez. Pel que fa a la resta, Muñiz novetat en banda dreta desplaçant a Jean Luc a la banqueta. Fali i Tejera a la medul·lar, Tete a l’esquerra i Mesa enllaçant amb Álvaro Vázquez.Primera part molt vibrant, amb domini altern i amb un Nàstic que arribava amb molta més claredat a l’àrea contrària. Muñiz, força entonat, trobava com a soci un Tejera i un Maikel Mesa que tornaven a mostrar una versió millorada respecte al mal partit d’Oviedo.Però el que havia d’acabar les jugades, no tenia la mira ben posada. Tot i que Álvaro Vázquez va quallar un partidàs en majúscules, durant els primers 45 minuts va fallar dues ocasions que podrien haver ajudat al Nàstic plantejar el segon acte d’una forma molt més plàcida.El primer a provar sort va ser Muñiz, als sis minuts de joc i des de fora de l’àrea, a passada d’Álvaro. I, en el 23’, va arribar la primera claríssima del barceloní. Gran centrada d’Abrahám des de l’esquerra, s’eleva com els àngels el futbolista cedit per l’Espanyol, remata de cap i apareix el primer miracle d’Aitor Fernández.Tres minuts després, en un servei de banda per la dreta, el punta li guanyava la posició al central rival posant el cos, i disparava, de primeres, trobant l’exterior de la xarxa. Però la més clara va arribar als 45 minuts de partit, quan una passada de dibuixos animats de Sergio Tejera va deixar sol al punta grana, qui, en l’u contra u, va tornar a permetre que el meta rival sortís victoriós.Per cert, que va veure aquí una cartolina groga, la tercera per a un Nàstic que va estar tota la primera meitat queixant-se de les decisions d’un col·legiat que semblava que només sabia treure cartolines i xiular faltes als d’un cantó.En aquest sentit, Abrahám va reclamar dos penals. El primer, no ho era, als 29 minuts de joc, ja que es va deixar caure i, en la segona acció polèmica, en el 32’, sí que sembla que hi ha una empenta a l’àrea, encara que el col·legiat, Gorka Sagués Oscoz, va interpretar que no havia estat així.El Nàstic va sortir a la segona meitat molt menys endollat que el primer acte. De fet, el primer quart d’hora va ser realment dolent. El rival va saber aprofitar la inèrcia de l’inici d’acte per no deixar pensar a un Nàstic que no ho veia clar.Així, Nano Rivas va decidir treure a Maikel Mesa, que havia desaparegut pràcticament del partit, per donar entrada a un Jean Luc amb el qual ha comptat força en les darreres jornades del campionat.Perquè el Nàstic despertés del seu somni va haver de donar un gran ensurt el rival. Valcarce recollia una esfèrica dins de l’àrea i, gràcies a un gran xut creuat, disparava allí on no hi podia arribar Dimitrievski, amb la sort, pel Nàstic, que l’esfèrica va topar amb la fusta dreta.Va entendre el Nàstic que, per a aconseguir alguna cosa més, havia de pressionar i Nano, a la seva manera, també va canviar el xip. Va fer entrar al camp Javi Márquez en comptes de Fali. Un canvi ofensiu que va ajudar, en part, que el Nàstic tornés a guanyar el control de l’esfèrica.Va cremar totes les bales Nano amb l’entrada de Barreiro per Muñiz. Això sí, quan només faltaven sis minuts per a acabar el duel. No han estat suficients, i el partit ha acabat en taules. Resultat just.NÀSTICDimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, César Arzo, Abrahám Minero, Fali (Javi Márquez, 76’), Sergio Tejera, Juan Muñiz (Manu Barreiro, 84’), Maikel Mesa (Jean Luc, 64’), Tete Morente i Álvaro Vázquez.NUMANCIAAitor Fernández, Medina, Escassi, Carlos, Saúl, Larrea, Gregori, Marc Mateu, Pablo Valcarce (Nieto, 89’), Pere Milla (Nacho, 75’) i Higinio (Guillermo, 63’).GOLSNo n’hi va haverÀRBITREGorka Sagués Oscoz (basc). Va mostrar la targeta groga als locals Juan Muñiz, Abrahám Minero i Álvaro Vázquez; i als visitants Pablo Valcarce, Grego i Larrea.INCIDÈNCIESEl Nou Estadi va acollir 6.412 espectadors.