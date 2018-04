Els Xiquets lamenten la «falta de previsió» de l'Ajuntament en els problemes del local d'assaig

Tot i això, valoren «positivament» la reacció dels responsables del consistori en aquests dies

La Colla Castellera Xiquets de Tarragona ha emès un comunicat per explicar les sensacions sobre el tancament del seu local d'assaig, després que l'Ajuntament no el trobés segur per a tal efecte.«El local de la colla és un edifici municipal. Fa anys que l’entitat alerta al seu propietari del mal estat de l’immoble i l’aparició d’esquerdes que havien generat lògica inquietud i preocupació. La prioritat sempre ha estat conèxer l’estat real de l’edifici per garantir la seguretat dels castellers», comença resant el comunicat.La colla, a més, recorda que «malgrat portar anys fent aquest advertiment, les converses amb l’Ajuntament no es van intensificar fins el 2016, quan es van detectar noves esquerdes en una de les sales, que es va haver de tancar. En els darrers mesos els contactes s’havien tornat encara més freqüents. Fruit d’això, el consistori havia adquirit el compromís de dur a terme una anaàlisi estructural per tal de conèixer l’estat real de l’immoble», continuen argumentant.Asseguren que va ser divendres quan l'Ajuntament els va comunicar el tancament del local del carrer Santa Anna i, per aquest motiu, «els Xiquets de Tarragona lamentem profundament aquesta situació. Intuíem que el local necessitava una intervenció urgent i duradora i temíem per tant que aquesta situació podia arribar, però no s’ha previst amb la suficient diligència ni planificació. Som en aquest sentit crítics amb l’actuació fins ara de l’Ajuntament, que n’és el principal responsable».Tot i això, agraeixen que el consistori els hagi ofert «una situació provisional», com és assajar al Recinte Firal, i també estan satisfets per «l'atenció i la predisposició dels tècnics municipals».