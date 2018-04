El Reus viatja a Albacete amb la defensa en quadre

Olmo és baixa per sanció, Migue està lesionat i Pablo Íñiguez arrossega molèsties

Actualitzada 21/04/2018 a les 12:21

El Reus s'enfronta aquesta tarda a l'Albacete al Carlos Belmonte (18 hores). És un duel molt important per a l'equip d'Artiz López Garai, ja que un triomf el col·locaria amb 47 punts que deixarien a un sospir l'objectiu de la permanència.No serà empresa fàcil, ja que les baixes condicionen molt a l'equip reusenc. Per sanció, no hi seran el punta Lekic i el central Olmo.De fet, la rereguarda serà la línia més afectada, ja que el lateral esquerre Migue García segueix lesionat i, segons va detallar ahir el tècnic, el central Pablo Íñiguez arrossega molèsties i serà «dubte fins a últim moment».Així les coses, Pichu Atienza és l'únic central nat que pot disputar aquest partit al cent per cent. Si Íñiguez no pogués arribar a temps per jugar, seria Tito l'escollit per acompanyar a Atienza a l'eix.Amb Edgar Badia de porter, Jorge Miramón i Álex Menéndez seran els laterals. Per davant, el doble pivot el formarien Gus Ledes i Juan Domínguez. A les bandes, Karim Yoda i David Haro apunten a la titularitat, amb Vitor a la mitja punta i Máyor com a màxima referència ofensiva.