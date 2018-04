El Nàstic necessita la seva millor versió contra el Numancia

El rep aquesta tarda (16 hores) amb necessitat de punts

Actualitzada 21/04/2018 a les 11:20

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquesta tarda, a les 16 hores, a un Numancia que, sorprenentment, s'ha col·locat com a un dels candidats ferms a l'ascens a Primera Divisió.Els sorians, quarts a la taula, visiten Tarragona amb la intenció de consolidar-se en posicions de promoció d'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol i amb dues baixes de molta consideració en el centre del camp.Pape Diamanka i Íñigo Pérez, centrecampistes titulars de Jagoba Arrasate, són baixa per lesió i sanció, respectivament, i el tècnic del conjunt sorià haurà de buscar una alternativa eficient.Per part del Nàstic, causen baixa Javi Jiménez i Suzuki per sanció, i Julio Pleguezuelo per lesió.S'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica Dumitru Cardoso, Uche, Matilla, Dongou i Djetei, mentre que Pol Valentín, lateral dret de la Pobla, és la gran novetat de la llista.L'onze el formaran Dimitrievski en porteria, Kakabadze, Xavi Molina, Arzo i Abrahám en defensa, mentre que el doble pivot serà per a Tejera i Fali.Jean Luc tornarà a la banqueta, i el substituirà Muñiz, que tornarà a una alineació titular, per banda dreta. Tete actuarà a l'esquerra, Maikel Mesa d'enllaç i Álvaro Vázquez com a «9» referència.