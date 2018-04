«Ja toca una victòria fora, deixaria quasi liquidada la salvació»

El porter roig-i-negre desitja que el CF Reus no deixi l’Estadi però defensa que «jugarem on ens digui el club»

Actualitzada 19/04/2018 a les 21:01

- És la recompensa a la feina, a les coses ben fetes, i és una cosa que reforça la moral del porter i de tot l'equip. És un fet a destacar perquè no es gens fàcil en una categoria tan competida com aquesta estar sis partits i mig sense encaixar; crec que estem en una bona línia i ho podem allargar encara més.- Més que els defenses és tot l'equip, l'ordre i el rigor que tenen. Tenir Olmo i Atienza, que són els que més juguen, o Pablo quan li toca, i els laterals em fa estar molt tranquil. Confio en acabar la lliga amb una bona ratxa.- L'efectivitat dels rivals, fora de casa, és més alta que la nostra però, a casa, passa al revés. Són dinàmiques, prefereixo sumar tots els punts a casa però sí que és cert que hauríem d'enganxar-ne algun a fora. Ara venim de visitar tres dels rivals de la categoria més forts al seu estadi, i dos d'ells eren líders quan ens hi vam enfrontar. L'equip està en una bona dinàmica de joc, només hem tingut mala sort i hem de millorar aquests errors que ens penalitzen.- De cap manera. A la primera volta ens era igual jugar de local que de visitant, de fet vam fer gairebé els mateixos punts, i en aquesta segona a casa hem fet un pas molt important però a fora ens costa guanyar. Ho hem fet en alguns d'importants, com ara al camp del Nàstic, o empatant al camp de l'Osasuna, però també hem tingut visites molt complicades i, pel que sigui, no hem aconseguit puntuar.- Òbviament te'n vas molt més fotut després d'un 5-0 perquè és un partit que no has pogut competir, que te n'han fet cinc que fins llavors no havíem encaixat més de dos o tres gols, i això ens ha esborrat d'estar en la lluita per ser un dels menys golejats. Fa mal perquè te'n vas amb molts dubtes i és desagradable. És cert que perdre a l'últim minut tampoc és agradable, però et queda la sensació que has competit, i més en el cas de fer-ho contra tot un Rayo.- En cap cas m'hagués imaginat estar lluitant pel Zamora. Vam ser l'equip menys golejat amb tres gols de diferència; el porter del Llevant va jugar sis partits menys que jo i el van canviar en l'últim partit perquè guanyés el Zamora. No vaig pensar en el premi, vaig jugar tots els partits de la temporada pensant amb l'equip i vaig ser el porter menys golejat de la categoria, que és una cosa única i irrepetible.- Amb el pas dels partits agafes tranquil·litat, saber estar dins el camp, controlar els temps i el ritme del partit. He fet un pas endavant en maduresa i experiència i, segurament, en sortida de pilota des del darrere. Aquest any intentem jugar més així i diria que he millorat en aquest aspecte.- Sí, és una de les meves característiques principals, m'adapto al que digui el míster i en aquest cas tinc capacitat per sortir jugant des de darrere en curt. Això ho estem fent molt bé, hem tingut pocs errors pel risc que correm, em sento molt còmode i el considero un punt fort.- Sí. El secret es troba en estar bé físicament, treballar dur i estar molt concentrat en totes les accions del partit per intentar respondre el més ràpidament. També hi ha un component físic, que hi pots néixer o no.- Reforçats per la gran victòria contra el Cádiz, que és un dels grans equips d'aquesta categoria i el vam dominar des del principi, vam estar molt bé amb la pilota. Tenim la sensació que ja toca una victòria fora de casa perquè quasi que liquidaria la salvació i, a falta de cinc jornades, per a nosaltres seria un èxit rotund. Ha sigut una temporada fantàstica, de moment no hem trepitjat el descens, l'equip ha mostrat una bona línia sempre i arribem amb confiança i ganes de guanyar.- La diferència amb la temporada passada és que hem tingut alguns petits desajustaments en l'estratègia que ens ha fet encaixar alguns gols més, però també és normal, encaixar tan poc com l'any passat no és normal. L'Albacete es troba molt còmode en el joc aeri i en l'estratègia, haurem d'estar molt concentrats per evitar que ens facin mal.- Estic content aquí, tinc un any més de contracte i tot el que es parli fora intento no fer-li massa cas. He crescut aquí com a jugador, el club també està creixent i esperem poder fer més passes endavant tots junts. En el futbol mai se sap què pot passar però estic concentrat en seguir aquí.- Per descomptat, i més veien com està l'Espanyol que intenta donar passes per créixer a Primera Divisió. M'encantaria, hi vaig passar set temporades, vaig aprendre molt, és l'equip que em va donar la base per créixer professionalment i seria un plaer i un somni poder-hi tornar.- Pràcticament no se n'ha parlat perquè ens és igual on juguem, l'important és que tinguem la nostra gent perquè en aquesta segona volta hem estat molt forts, però sabem que, si hem d'anar a Riudoms, la gent seguirà venint perquè està a menys de cinc minuts. Al final nosaltres jugarem on el club decideixi que hem de jugar i on sigui millor perquè el club pugui créixer. Si és cert que l'Ajuntament no està donant facilitats o no es posen d'acord, ens tocarà anar a jugar on el club cregui convenient. Nosaltres continuem treballant i el que ens importa és que la gent ens segueix fent costat i ho seguiran fent sigui on sigui que estiguem. Estem fent una cosa històrica, estem situant en el mapa una ciutat que mai havia estat al futbol professional. Seria una pena haver de marxar però estic convençut que la gent seguirà venint a donar-nos suport.